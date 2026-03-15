‘जो दिखेगा वो बिकेगा’, कैमरा देखते ही अवनीत कौर ने टॉप को किया नीचे, वीडियो वायरल

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अवनीत कौर ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. इन दिनों बेशक वो किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

अवनीत कौर जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही ग्लैमरस भी हैं. आए दिन वो अपने इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अवनीत रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं. उन्हें जब भी स्पॉट किया जाता है एक अलग ही अंदाज में नजर आती हैं.

वीडियो में टॉप नीचे करती दिखीं अवनीत

वो खुद को दूसरे से यूनिक दिखाने को कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. इसी बीच अवनीत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वायरल वीडियो में अवनीत गाड़ी में बैठी हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने ब्लैक टॉप पहना होता है.

हालांकि, अवनीत जैसे ही पैप्स को देखती हैं, अपना टॉप खींचने लगती हैं. उसके बाद पैप्स को स्माइल कर ग्रीट करती हुई दिखाई देती हैं. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो देखने के बाद एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं लोग एक्ट्रेस को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स करते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Telly Creates (@tellycreates)

एक यूजर ने लिखा,'जो दिखेगा वो बिकेगा'. दूसरे यूजर ने लिखा,'ये सब करती है तब ही तो काम मिलता है इन लोगों को. वहीं कुछ लोग अवनीत कौर को सपोर्ट करते हुए दिखे. एक यूजर ने लिखा,' ऑफ शोल्डर टॉप है, स्टाइल ना मारे. मालूम हो अवनीत कौर अभी महज 24 साल की हैं.

इतनी कम उम्र में उन्होंने जो नेम और फेम कमा लिया है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है. अवनीत कौर के इंस्टाग्रा्म पर भी 31.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं.

ये भी पढ़ें:-'उस बेचारे का घर चल जाएगा..' अक्षय कुमार की फोटो क्लिक कर पैप्स कमाते हैं इतने पैसे, एक्टर ने किया खुलासा