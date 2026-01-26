सनी देओल ने अपनी 1997 की ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर’ की सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. धमाकेदार ओपनिंग के बाद इस फिल्म ने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वीकेंड पर भी जबरदस्त कमाई कर इतिहास रच दिया. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन सनी देओल की सबसे बड़ी फिल्म गदर 2 को भी मात दे दी है.

‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन कितना किया कलेक्शन?

बता दें कि ‘बॉर्डर 2’ ने 30 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने 21.67 करोड़ का जंप लिया और 36.5 करोड़ की कमाई की. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 49.32 फीसदी के जबरदस्त उछाल के बाद 54.5 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की तीन दिनों की कुल कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 121 करोड़ रुपये हो गई है जबकि वर्ल्डवाइड इसने 167 करोड़ कमाए लिए हैं.

‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन 'गदर 2' को दी मात

‘बॉर्डर 2’ अपनी शानदार कमाई से बॉक्स ऑफिस पर तमाम नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. वहीं अब इस फिल्म ने सनी देओल की साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 के तीसरे दिन की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. बता दें कि ‘गदर 2’ ने रिलीज के तीसरे दिन सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 51.7 करोड़ की कमाई की थी जबकि ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

‘बॉर्डर 2’ की कमाई में रिपब्लिक डे पर भी आएगी तेजी

‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर जम गई है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और इसकी कहानी से लेकर स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही है. इसी के साथ इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों की लंबी-लंबी कतारे देखी जा रही हैं. ऐसे में इस फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का भी पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म संडे की तरह की गणतंत्र दिवस के मौके पर भी तेजी दिखाती है तो ये चौथे दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. फिलहाल हर कोई बॉक्स ऑफिस पर नजरें गड़ाए बैठा है.

