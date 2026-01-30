हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar OTT release: ओटीटी पर रिलीज हुई रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर', जानें- कहां देखें?

Dhurandhar OTT release: ओटीटी पर रिलीज हुई रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर', जानें- कहां देखें?

Dhurandhar OTT release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फाइनली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. यानी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को घर बैठे एंजॉय किया जा सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर की पीरियड स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. भारत और दुनिया भर में इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया है और छप्परफाड़ कलेक्शन भी किया है. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली बॉक्स ऑफिस पर 56 दिनों की ऐतिहासिक दौड़ के बाद इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकते हैं?

‘धुरंधर’ OTT रिलीज़: कब और कहां देखें?
सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई करने वाली ‘धुरंधर’ थिएट्रिकल रिलीज के 56 दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. ये फिल्म  30 जनवरी को नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो गई है. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफ़र्म करने के बाद इस  फिल्म के नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड करने की संभावना है. नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पर भी धुरंधर के पोस्टर के साथ बीती शाम फिल्म की स्ट्रीमिंग की अनाउंसमेंट की थी. जिसमें लिखा था, “इस एपिक गाथा को देखें. अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में अवेलेबल है.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबाकर नोट कमाए हैं. ये घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 890.67 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ये लगभग 1428 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अब तक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है.

‘धुरंधर 2’ कब होगी रिलीज? 
‘धुरंधर’ ने जमकर कमाई की है वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. वहीं अब इसके सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि धुरंधर 2, 19 मार्च को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

 

और पढ़ें
Published at : 30 Jan 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
महाराष्ट्र
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
हेल्थ
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
ट्रेंडिंग
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget