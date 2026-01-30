आदित्य धर की पीरियड स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. भारत और दुनिया भर में इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया है और छप्परफाड़ कलेक्शन भी किया है. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली बॉक्स ऑफिस पर 56 दिनों की ऐतिहासिक दौड़ के बाद इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकते हैं?

‘धुरंधर’ OTT रिलीज़: कब और कहां देखें?

सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई करने वाली ‘धुरंधर’ थिएट्रिकल रिलीज के 56 दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. ये फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो गई है. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफ़र्म करने के बाद इस फिल्म के नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड करने की संभावना है. नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पर भी धुरंधर के पोस्टर के साथ बीती शाम फिल्म की स्ट्रीमिंग की अनाउंसमेंट की थी. जिसमें लिखा था, “इस एपिक गाथा को देखें. अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में अवेलेबल है.”

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबाकर नोट कमाए हैं. ये घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 890.67 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ये लगभग 1428 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अब तक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है.

‘धुरंधर 2’ कब होगी रिलीज?

‘धुरंधर’ ने जमकर कमाई की है वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. वहीं अब इसके सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि धुरंधर 2, 19 मार्च को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.