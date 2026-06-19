'धुरंधर 2' अब OTT पर, ओरिजिनल और बिना कट वाला वर्जन देखना है तो तुरंत पढ़ें खबर

Dhurandhar 2 Unmuted Version: साल 2026 में शुरू हुई 'धुरंधर' की धूम साल 2026 के छठे महीने में भी सुनाई दे रही है. धुरंधर के बाद 'धुरंधर 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था. सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब धुरंधर 2 ओटीटी पर भी लोगों का दिल जीत रही है. वहीं अब फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है. दरअसल अब इंडियन फैंस इसके ओरिजिनल अनम्यूटेड वर्जन का भी लुत्फ लें सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसे आप कहां देख सकते हैं?

कहां देखें 'धुरंधर 2' का अनम्यूटेड वर्जन

बता दें कि अभी तक धुरंधर 2 JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही थी. जबकि विदेशी दर्शक इसका लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा रहे हैं. इसके साथ उन्हें इसका अनम्यूटेड वर्जन भी देखने को मिल रहा है. हालांकि भारतीय फैंस के लिए JioHotstar पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी. लेकिन, अब नेटफ्लिक्स इंडिया पर धुरंधर 2 ओरिजिनल और बिना कट वाले वर्जन के साथ अवेलेबल है.

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कितनी भाषाओं में देख सकते हैं 'धुरंधर 2'

ओरिजिनल अनम्यूटेड (रॉ और अनदेखा) वर्जन के साथ नेटफ्लिक्स पर फिल्म धुरंधर 2 कई भाषाओं में आ रही है. इसका लुत्फ दर्शक हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी उठा सकते हैं. बता दें कि सिनेमाघरों में भी धुरंधर 2 हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी रिलीज हुई थी.

की थी 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई

धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह ने अहम किरदार निभाया था. उनके साथ फीमेल लीड में 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन नजर आई थीं. वहीं फिल्म का हिस्सा अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार भी थे. इसने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

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धुरंधर की रिलीज के तीन महीने बाद ही इसका दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' भी मेकर्स ने रिलीज कर दिया था. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 ने रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया. भारत में इस फिल्म ने 1150 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दुनियाभर में इसका कलेक्शन 1800 करोड़ रूपये से ऊपर दर्ज किया गया. इसी के साथ ये 'दंगल' के बाद भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई थी.