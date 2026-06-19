हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी1800 करोड़ की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' अब OTT पर, ओरिजिनल और बिना कट वाला वर्जन देखना है तो तुरंत पढ़ें खबर

1800 करोड़ की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' अब OTT पर, ओरिजिनल और बिना कट वाला वर्जन देखना है तो तुरंत पढ़ें खबर

Dhurandhar 2 Unmuted Version: ओटीटी पर 'धुरंधर 2' देख रहे फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. अब इसका अनम्यूटेड वर्जन भी आ चुका है. आइए जानते हैं कि इसे आप कहां देख सकते हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Jun 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

Dhurandhar 2 Unmuted Version: साल 2026 में शुरू हुई 'धुरंधर' की धूम साल 2026 के छठे महीने में भी सुनाई दे रही है. धुरंधर के बाद 'धुरंधर 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था. सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब धुरंधर 2 ओटीटी पर भी लोगों का दिल जीत रही है. वहीं अब फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है. दरअसल अब इंडियन फैंस इसके ओरिजिनल अनम्यूटेड वर्जन का भी लुत्फ लें सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसे आप कहां देख सकते हैं?

कहां देखें 'धुरंधर 2' का अनम्यूटेड वर्जन

बता दें कि अभी तक धुरंधर 2 JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही थी. जबकि विदेशी दर्शक इसका लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा रहे हैं. इसके साथ उन्हें इसका अनम्यूटेड वर्जन भी देखने को मिल रहा है. हालांकि भारतीय फैंस के लिए JioHotstar पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी. लेकिन, अब नेटफ्लिक्स इंडिया पर धुरंधर 2 ओरिजिनल और बिना कट वाले वर्जन के साथ अवेलेबल है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान से धमकी का दावा, ‘काला हिरण’ फिल्म के निर्माता अमित जानी ने जोधपुर में दर्ज करवाई FIR

कितनी भाषाओं में देख सकते हैं 'धुरंधर 2'

ओरिजिनल अनम्यूटेड (रॉ और अनदेखा) वर्जन के साथ नेटफ्लिक्स पर फिल्म धुरंधर 2 कई भाषाओं में आ रही है. इसका लुत्फ दर्शक हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी उठा सकते हैं. बता दें कि सिनेमाघरों में भी धुरंधर 2 हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी रिलीज हुई थी.

की थी 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई

धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह ने अहम किरदार निभाया था. उनके साथ फीमेल लीड में 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन नजर आई थीं. वहीं फिल्म का हिस्सा अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार भी थे. इसने दुनियाभर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

ये भी पढ़ें: ‘कॉकटेल 2’ क्या ‘ओ रोमियों’ को दे पाएगी मात, बनेगी साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

धुरंधर की रिलीज के तीन महीने बाद ही इसका दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर: द रिवेंज' भी मेकर्स ने रिलीज कर दिया था. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 ने रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया. भारत में इस फिल्म ने 1150 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दुनियाभर में इसका कलेक्शन 1800 करोड़ रूपये से ऊपर दर्ज किया गया. इसी के साथ ये 'दंगल' के बाद भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई थी.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
1800 करोड़ की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' अब OTT पर, ओरिजिनल और बिना कट वाला वर्जन देखना है तो तुरंत पढ़ें खबर
'धुरंधर 2' अब OTT पर, ओरिजिनल और बिना कट वाला वर्जन देखना है तो तुरंत पढ़ें खबर
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
ओटीटी
'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Drishyam 3 OTT Release: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब, कहां और किस टाइम से देख सकेंगे ?
मोहनलाल की दृश्यम 3 अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी स्ट्रीम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
स्पोर्ट्स
MLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
इंडिया
NEET Papaer Leak: कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से NEET मामले में कर दी बड़ी डिमांड
कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget