'काली लड़की' कहकर उड़ाया मजाक, आज यूट्यूब से लाखों कमा रही ये लड़की, जानें कैसे

सोचिए, जब लोगों को आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपका रंग दिखे, जब शादी से पहले ही आपको 'गोरा बनने' के लिए क्रीम थमा दी जाए और जब मां बनने के बाद भी आपके सपनों पर सवाल उठने लगें, तो एक लड़की के लिए अपनी पहचान बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसी ही कहानी है सुचिता की. सुचिता की जिंदगी भी इसी सोच और समाज के दबाव के बीच शुरू हुई. बचपन से ही उन्हें अपने रंग को लेकर कई तरह के ताने सुनने पड़े. शादी से पहले ससुराल वालों ने उन्हें फेयरनेस क्रीम थमा दी.

बिहार की हैं सुचिता

यूट्यूब चैनल जोश टॉक्स आशा में सुचिता ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर की. वो बिहार के सिवान की रहने वाली हैं और पेशे से एक इंजीनियर हैं. सुचिता को बचपन से ही अपने रंग को लेकर कई तरह के ताने सुनने पड़े. स्कूल हो, मोहल्ला हो या रिश्तेदार, हर जगह लोग उनके स्किन कलर को लेकर कमेंट करते थे. जैसे-जैसे वो बड़ी हुईं, ये बातें और बढ़ती गईं. शादी को लेकर भी उन पर कई तरह का दबाव बना. लोगों ने सुचिता के पिता से यहां तक कह दिया था कि उनकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता ढूंढना आसान नहीं होगा और इस कोशिश में 'उनकी चप्पलें घिस जाएंगी'.

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जिंदगी में मिला हमसफर का साथ

आखिरकार सुचिता की शादी एक इंजीनियर से हुई और उन्हें एक ऐसा जीवनसाथी मिला जो हर कदम पर उनका साथ देता है. शादीशुदा जिंदगी में उन्हें सपोर्ट मिला, लेकिन शादी से पहले उनके ससुराल वालों ने उन्हें फेयरनेस क्रीम यानी गोरा बनाने वाली क्रीम इस्तेमाल करने की सलाह दी और कहा कि लगातार इस क्रीम का इस्तेमाल करने से उनका रंग ठीक हो जाएगा. धीरे-धीरे ये बातें सुचिता के अंदर बैठती चली गईं, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया.

मां बनने के बाद बदली जिंदगी

सुचिता की लाइफ का एक और फेज तब आया जब वह मां बनीं. उस समय भी समाज की तरफ से उम्मीदें और सवाल खत्म नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को नहीं बदला. मां बनने के बाद सुचिता अपने बच्चे के साथ मायके आ गईं और वहीं रहकर उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी. पढ़ाई के साथ-साथ वो अपने बच्चे की रोजमर्रा की छोटी-छोटी क्लिप्स भी रिकॉर्ड करने लगीं और उन्हें यूट्यूब पर शेयर करने लगीं. धीरे-धीरे ये वीडियो लोगों को पसंद आने लगे.

यूट्यूब से कितना कमा रहीं सुचिता?

आम जिंदगी के इन छोटे-छोटे पलों ने दर्शकों से जुड़ाव बना लिया और इसी का नतीजा रहा कि उनका यूट्यूब चैनल सिर्फ 2 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया. आज के समय में सुचिता यूट्यूब से 1 लाख रुपये से अधिक की मासिक कमाई कर रही हैं .उनके यूट्यूब चैनल का नाम Suchipradip है, जिस पर करीब 216 हजार सब्सक्राइबर हैं.

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सुचिता की कहानी आज सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है, समाज की सोच का और उस हिम्मत का भी जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ती रहती है.