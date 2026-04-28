'राकासा' अप्रैल 2026 में रिलीज़ हुई सबसे चर्चित तेलुगु फिल्मों में से एक रही. थिएटर में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब ये हॉरर-कॉमेडी अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि फिल्म 1 मई 2026 से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

हिंदी वर्जन नें कब रिलीज होगी?

हालांकि, नेटफ्लिक्स ने तमिल, कन्नड़ और मलयालम में मल्टीलिंगुअल रिलीज कन्फर्म की है, लेकिन हिंदी वर्जन की गैरमौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. आमतौर पर आजकल फिल्मों को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए सभी बड़ी भाषाओं में रिलीज किया जाता है, लेकिन 'राकासा' का हिंदी वर्जन फिलहाल लाइनअप में शामिल नहीं है.

वहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म का हिंदी वर्जन जी5 पर स्ट्रीम हो सकता है, क्योंकि फिल्म को जी स्टूडियोज ने को-प्रोड्यूस किया है. अगर ऐसा नहीं होता, तो दर्शकों को हिंदी ओटीटी राइट्स को लेकर मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंतजार करना पड़ेगा.

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इस फिल्म को निहारिका कोनिडेला ने प्रोड्यूस किया है और मनासा शर्मा ने डायरेक्ट किया है, जिनकी यह फीचर डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है. फिल्म का म्यूजिक अनुदीप देव ने तैयार किया है. फिल्म में संगीत सोभन, नयन सारिका, वेन्नेला किशोर, गेटअप श्रीनु, ब्रह्माजी और तनिकेला भरणी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.

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क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म की कहानी एक पुराने 'ब्रह्म राक्षस' और एक गांव के रहस्यमयी श्राप के इर्द-गिर्द घूमती है. गांव में एक ऐसा श्राप है जिसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है. फिल्म में सस्पेंस और कॉमेडी का मेल देखने को मिलेगा. हॉरर कॉमेडी लवर्स के लिए फिल्म बेहतर ऑप्शन हो सकती है.