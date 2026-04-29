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पत्नी अभिनव संग मालदीव में रोमांटिक हुई रुबीना दिलैक, बिकनी पहन जमकर दिए पोज, देखें तस्वीरें
एक्ट्रेस रूबीना दिलैक इन दिनों अपने पति अभिनव शुक्ला और बेटियों के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही है. जहां से उन्होंने सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों मालदीव में वेकेशल एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो पूल में पति अभिनव शुक्ला संग रोमांटिक होती नजर आ रही हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 07:24 AM (IST)
Tags :Rubina Dilaik Abhinav Shukla
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