इस गाय के नाम है एक दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में है दर्ज

Viana Vitoria Cow: डेयरी फार्मिंग की दुनिया में जब भी सबसे शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स की बात होती है. तो ब्राजील की एक खास गाय का नाम सबसे ऊपर आता है. विया विटोरिया (Viana Vitória) नाम की इस गाय ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको हैरान कर दिया है. जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है. इस गाय ने अपनी दूध देने की क्षमता से दुनिया भर के डेयरी फार्मर्स के बीच हलचल पैदा कर दी है.

एक दिन में बनाया दूध देने का रिकॉर्ड

ब्राजील में आयोजित एक कॉम्पिटिशन के दौरान विया विटोरिया ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. इस गाय ने मात्र 24 घंटों के भीतर 127.57 किलोग्राम दूध देकर पुराने सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. आपको बता दें कि विया विटोरिया गिर (Gir) नस्ल की गाय है. हालांकि यह नस्ल भारतीय मूल की है. लेकिन ब्राजील ने इसकी ब्रीडिंग और जेनेटिक्स पर बहुत बड़े लेवल पर काम किया है.

इस रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए पूरे दिन में तीन बार दूध दुहने की प्रोसेस अपनाई गई थी.

विया विटोरिया ने पुराने 110 किलोग्राम के रिकॉर्ड को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

इस गाय के दूध देने की क्षमता ने बता दिया है कि अगर सही ब्रीड और केयर पर काम हो. तो डेयरी सेक्टर में चमत्कार हो सकते हैं.

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सफलता के पीछे की खास डाइट

इतनी बड़ी मात्रा में दूध देना कोई मामूली बात नहीं है. इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड मैनेजमेंट और साइंटिफिक डाइट प्लान काम करता है. विया विटोरिया की इस सफलता के पीछे उसके मालिकों की कड़ी मेहनत और एक बहुत ही बैलेंस न्यूट्रिशन चार्ट है. इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाने के दौरान गाय के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखा गया था.

गाय को हाई-प्रोटीन चारा, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स का एक खास मिक्सचर दिया गया था जिससे उसकी एनर्जी बनी रहे.

गाय के रहने के माहौल को बहुत ही आरामदायक और स्ट्रेस-फ्री रखा गया था जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई.

मॉडर्न टेक्नोलॉजी और शानदार देखभाल की वजह से ही आज यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाया है.

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