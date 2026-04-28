रणवीर इलाहाबादिया ने जूही भट्ट संग रिश्ते को किया ऑफिशियल, शेयर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरणवीर इलाहाबादिया ने जूही भट्ट संग रिश्ते को किया ऑफिशियल, दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर कर किया प्यार का इजहार

रणवीर इलाहाबादिया ने जूही भट्ट संग रिश्ते को किया ऑफिशियल, दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर कर किया प्यार का इजहार

रणवीर इलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर कर जूही भट्ट संग अपने प्यार का इजहार किया है. बता दें कई महीनों से इस कपल के अफेयर की खबरें चर्चा में थी.

By : अनुराधा राज | Updated at : 28 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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रणवीर इलाहाबादिया जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से जाता जाना है, वो इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं. पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही थीं कि वो जूही भट्ट को डेट कर रहे हैं. अब महीनों से आ रही इन खबरों पर रणवीर इलाहाबादिया ने मुहर लगा दिया है.

उन्होंने बेहद ही खास अंदाज में जूही भट्ट के संग अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया है. रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो जूही भट्ट के संग रोमांटिक होते हुए नजर आए. पोस्ट के सामने आते ही फैंस ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया.

रणवीर इलाहाबादिया ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

रणवीर इलाहाबादिया ने अपने रिश्ते को ऑफिशिल करने के लिए एक सिंपल लेकिन खास तरीका चुना. उन्होंने कुछ पर्सनल और अनफिल्टर्ड तस्वीरों को शेयर किया. पहली तस्वीर एक क्लोज सेल्फी थी, जिसमें दोनों स्माइल करते हुए नजर आए. दूसरी फोटो में जूही भट्ट को गोद में उठाते दिखे रणवीर इलाहाबादिया.

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तीसरी जूही की एक कैंडिड तस्वीर थी. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रणवीर इलाहाबादिया ने कैप्शन लिखा, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. रणवीर इलाहाबादिया के अनुसार जूही की मौजूदगी उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है और नेगेटिविटी को दूर करती है.

ये इमोशनल पोस्ट था, लेकिन ओवरड्रामैटिक नहीं. आपको बता दें इससे पहले भी मीडिया के सामने रणवीर इलाहाबादिया ने जूही भट्ट को गर्लफ्रेंड कह इंट्रोड्यूस किया था.  दरअसल, दोनों आईपीएल में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु का मैच देखने पहुंचे थे.

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उस दौरान रणवीर इलाहाबादिया को एक फैन ने फोटो के लिए कहा, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि गर्लफ्रेंड साथ है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हुई थी. रणवीर इलाहाबादिया की बाद करें तो वो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं. वहीं, जूही भट्ट ग्लैमरस वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने में लगी हुई हैं. जूही वैसे तो देहरादून की रहने वाली हैं. लेकिन, काम की वजह से अब मुंबई मे रहती हैं.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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