OTT पर मई के पहले 14 दिन में धमाका, Netflix पर आएंगी 13 नई फिल्में और सीरीज

New on Netflix (1st to 14th May 2026): नेटफ्लिक्स पर मई में लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होंगी 13 फिल्मों और सीरीज
New on Netflix (1st to 14th May 2026): अप्रैल का महीना बीत गया है और मई शुरू होने वाला है. ऐसे में शुरुआती दो हफ्तों में एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखने के लिए मिलने वाला है. देखिए पूरी लिस्ट.
ओटीटी पर हर महीने और हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें कई बार आपकी मोस्ट अवेटेड फिल्में और सीरीज होती हैं. वहीं, अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और मई की शुरुआत होने वाली है. इसके शुरू के दो हफ्तों में कमाल की फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली हैं. इसमें एनिमेटेड से लेकर कॉमेडी और एक्शन तक की फिल्में शामिल हैं. शुरू के दो हफ्तों में यानी कि 1-14 दिनों तक 13 नई फिल्में और सीरीज आने वाली हैं. देखिए लिस्ट.
स्वैप्ड
'स्वैप्ड' एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक छोटे से जीव और पक्षी की कहानी देखने के लिए मिलती है. वो एक-दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीवन जीने के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ती है और वह मजबूर हो जाते हैं. इसमें शानदार एडवेंचर देखने के लिए मिलता है. एक एनिमेटेड कार्टूनिस्ट फिल्म है. इसे 1 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.
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ग्लोरी
पुलकित सम्राट स्टारर फिल्म 'ग्लोरी' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो बॉक्सिंग पर आधारित है. इसमें पुलकित सम्राट के साथ दिव्येंदु शर्मा भी हैं, जो उनके भाई बने हुए हैं. इसकी कहानी रिंग और दो भाइयों के मनमुटाव की है. इसे 1 मई, 2026 के नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.
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माय डियरेस्ट सेनोरिटा
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 1 मई, 2026
जॉनर- रोमांटिक ड्रामा फिल्म
Worst Ex Ever: Season 2
रिलीज डेट- 1 मई, 2026
जॉनर- एक्शन, क्राइम थ्रिलर
USA 94: Brazil's Return to Glory
रिलीज डेट- 7 मई, 2026
डॉक्यूमेंट्री सीरीज- ब्राजील की 1994 वर्ल्ड कप की जर्नी
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
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लिजेंड्स
जॉनर- क्राइम थ्रिलर सीरीज
रिलीज डेट- 7 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
My Dearest Assassin
जॉनर- एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म
रिलीज डेट- 7 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
थैंक यू, नेक्स्ट सीजन 3
रिलीज डेट- 8 मई, 2026
जॉनर- तुर्की रोमांटिक ड्रामा सीरीज
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
डेविल मे क्राई: सीजन 2
एनिमेटेड सीरीज
रिलीज डेट- 12 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
परफेक्ट मैच सीजन 4
'परफेक्ट मैच सीजन 4' नेटफ्लिक्स की पसंदीदा शो है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. इसके तीन सीजन हिट हैं और अब चौथी सीजन भी आने वाला है. इसे 13 मई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.
Between Father and Son
जॉनर- डॉक्यूमेंट्री सीरीज
रिलीज डेट- 13 मई, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
रूस्टर सीजन 2
स्टीव कैरेल की सीरीज 'रूस्टर सीजन 2' को भी मई में ही रिलीज किया जाएगा. इसमें चार दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो एक बार फिर से वापस आ रहे हैं. उनके जीवन में काफी उथल-पुथल देखने के लिए मिलने वाली है. इस सीरीज को 13 मई, 2026 को रिलीज किया जाएगा.
सोल मेट
नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'सोल मेट' जापानी लाइव-एक्शन रोमांटिक शो है. यह एक बॉयज लव सीरीज है, जिसमें दोनों के बीच 10 साल के प्रेम संबंधों और नियति की स्टोरी को दिखाया गया है. इसे 14 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.
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Source: IOCL