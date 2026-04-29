ओटीटी पर खूब देखी जा 2 घंटे 17 मिनट की रोमांस से भरी ये फिल्म, थिएटर में हुई थी फ्लॉप

हर हफ्ते OTT पर नई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो दर्शकों के बीच खास जगह बना पाती हैं. इन दिनों एक रोमांटिक फिल्म ओटीटी पर काफी देखी जा रही है. दिलचस्प बात ये है कि थिएटर में ये फिल्म ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और फ्लॉप साबित हुई थी. लेकिन ओटीटी पर आते ही इसने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है और अब यह ट्रेंड कर रही है.

नेटफ्लिक्स पर छाई ये फिल्म

दरअसल, हम जिस फिल्म की बात करें उसका नाम है 'दो दीवाने दो शहर में.' ये फिल्म इस फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं. वहीं थिएटर के बाद अब ये फिल्म 17 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

फिल्म ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में नंबर दो पर अपनी जगह बनाई है. इसमें कई फिल्मों को पछाड़ दिया है. फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया था और अब कोई रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं, तो आप इसे आराम से अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं. imdb पर इसे 6.6 की रेटिंग मिली है.

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फिल्म की कहनी

'दो दीवाने शहर में' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. जो सपनों के शहर मुंबई की भीड़-भाड़ के बीच जन्म लेती है. कहानी शशांक और रोशनी की है. शशांक एक नौकरी करने वाला लड़का है, जिसे बोलने में दिक्कत होती है और वो हर किसी से बात करने में घबराता है. वहीं रोशनी एक कॉन्फिडेंट लड़की है, लेकिन वह अपने लुक्स को लेकर खुश नहीं रहती.

कहानी तब मोड़ लेती है जब इन दोनों की राहें टकराती हैं और एक अनजाना रिश्ता धीरे-धीरे गहराने लगता है. लेकिन बड़े शहर की सच्चाइयां, करियर का दबाव और खुद से जंग उनके इस रिश्ते को बार-बार परखती है.

थिएटर में हुई थी फ्लॉप

बता दें, फिल्म को थिएटर में दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. बॉलीवुड हंगामा कि रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6.60 करोड़ की कमाई की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई.