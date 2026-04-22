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रोमांटिक कोरियन ड्रामा के हैं शौकिन तो फौरन देख डालें मिस्टर प्लैंकटन' से 'द लवर' तक ये शानदार फिल्में-सीरीज
Korean Drama on OTT: अगर आपको रोमांटिक कोरियन ड्रामा पसंद है, जिसमें प्यार के साथ तकरार भी देखने को मिले. तो ये लिस्ट आपके लिए है. हम लेकर आए हैं उन ड्रामा की लिस्ट, जो आपके दिलों को छू लेंगी.
के-ड्रामा यानी कोरियन ड्रामा का क्रेज दर्शकों के बीच बढ़ता ही जा रहा है. नेटफ्लिक्स और एमएक्स प्लेयर जैसे ओटीटी प्लैटफॉर्म पर कई कोरियन ड्रामा रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते है. इन कहानियों में प्यार, पैशन और तकरार का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है कि हर कोई आखिर तक स्क्रीन से बंधा रहता है. इसी बीच आइए कुछ ऐसे ही कोरियन ड्रामा की लिस्ट पर नजर डालते है, जिसे आपको बिलकुल मिस नहीं करना चाहिए.
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Published at : 22 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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