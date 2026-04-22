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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीरोमांटिक कोरियन ड्रामा के हैं शौकिन तो फौरन देख डालें मिस्टर प्लैंकटन' से 'द लवर' तक ये शानदार फिल्में-सीरीज

रोमांटिक कोरियन ड्रामा के हैं शौकिन तो फौरन देख डालें मिस्टर प्लैंकटन' से 'द लवर' तक ये शानदार फिल्में-सीरीज

Korean Drama on OTT: अगर आपको रोमांटिक कोरियन ड्रामा पसंद है, जिसमें प्यार के साथ तकरार भी देखने को मिले. तो ये लिस्ट आपके लिए है. हम लेकर आए हैं उन ड्रामा की लिस्ट, जो आपके दिलों को छू लेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Korean Drama on OTT: अगर आपको रोमांटिक कोरियन ड्रामा पसंद है, जिसमें प्यार के साथ तकरार भी देखने को मिले. तो ये लिस्ट आपके लिए है. हम लेकर आए हैं उन ड्रामा की लिस्ट, जो आपके दिलों को छू लेंगी.

के-ड्रामा यानी कोरियन ड्रामा का क्रेज दर्शकों के बीच बढ़ता ही जा रहा है. नेटफ्लिक्स और एमएक्स प्लेयर जैसे ओटीटी प्लैटफॉर्म पर कई कोरियन ड्रामा रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते है. इन कहानियों में प्यार, पैशन और तकरार का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है कि हर कोई आखिर तक स्क्रीन से बंधा रहता है. इसी बीच आइए कुछ ऐसे ही कोरियन ड्रामा की लिस्ट पर नजर डालते है, जिसे आपको बिलकुल मिस नहीं करना चाहिए.

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मिस्टर प्लैंकटन (2024) - ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है. वो अपने आखिरी दिनों में अपनी एक्स वाइफ के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करता है और अपने असली पिता को ढूंढने के लिए निकलता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है.
मिस्टर प्लैंकटन (2024) - ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है. वो अपने आखिरी दिनों में अपनी एक्स वाइफ के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करता है और अपने असली पिता को ढूंढने के लिए निकलता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है.
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बिजनेस प्रपोजल (2022) - इसमें एक लड़की अपनी दोस्त के ब्लाइंड डेट पर जाती है, ताकि ये रिश्ता टूट जाए. लेकिन हालात ऐसे बनते है कि वो इंसान उसका बॉस निकलता है. आगे की कहानी प्यार और जबरदस्त कॉमेडी से भरी हुई है. ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जायेगी.
बिजनेस प्रपोजल (2022) - इसमें एक लड़की अपनी दोस्त के ब्लाइंड डेट पर जाती है, ताकि ये रिश्ता टूट जाए. लेकिन हालात ऐसे बनते है कि वो इंसान उसका बॉस निकलता है. आगे की कहानी प्यार और जबरदस्त कॉमेडी से भरी हुई है. ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जायेगी.
Published at : 22 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Korean Drama Business Proposal When Life Gives You Tangerines Mr. Plankton

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