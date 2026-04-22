मिस्टर प्लैंकटन (2024) - ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है. वो अपने आखिरी दिनों में अपनी एक्स वाइफ के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करता है और अपने असली पिता को ढूंढने के लिए निकलता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है.