'मैं किसी मौलाना संग शादी..' दो शादी टूटने के बाद सना खान के रास्ते पर चलीं राखी सावंत

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं किसी मौलाना संग शादी के लिए मर रही हूं..' दो शादी टूटने के बाद सना खान के रास्ते पर चलीं राखी सावंत

'मैं किसी मौलाना संग शादी के लिए मर रही हूं..' दो शादी टूटने के बाद सना खान के रास्ते पर चलीं राखी सावंत

राखी सावंत अपने बेबाक अंदाज और बयान की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं. राखी का दो बार तलाक हो चुका है. लेकिन, एक्ट्रेस ने अब शादी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे हंगामा मच गया है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 29 Apr 2026 02:26 PM (IST)
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राखी सावंत को यूं ही नहीं ड्रामा क्वीन कहा जाता है. वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने खुलकर अपने दिल की बात की. ये तो हर कोई जानता है कि राखी सावंत ने दो शादियां की हैं. उन्होंने पहली शादी रितेश सिंह से की थी और दूसरी शादी आदिल खान दुर्रानी से की थी.

हालांकि, उनकी दोनों में से कोई भी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली. राखी ने जब आदिल खान संग निकाह किया था तो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, इसका खुलासा उन्होंने कई इंटरव्यू में किया था. राखी ने बताया था कि मुस्लिम धर्म बनाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है.

राखी ने बताया वो हिंदू हैं या मुस्लिम

अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राखी से उनके धर्म और नाम को लेकर पूछा गया. ऐसे में एक्ट्रेस ने जो जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था. दरअसल, लेटेस्ट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो पहले राखी से फातिमा बनीं और फिर वापस राखी बन गईं.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-कभी पैसों के लिए झूठी शादी का दिखावा तो कभी लगाए पति पर मारपीट के आरोप, राखी सावंत की जिंदगी का हाई वोल्टेज ड्रामा 

राखी ने फिल्मीचर्चा को दिए इंटरव्यू में कहा,'मैं अभी भी फातिमा ही हूं, फातिमा नाम है मेरा. मेरा तलाक हो गया है.मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा. बहुत ही गर्व से मैं कहती हूं कि मैंने बहुत ही दिल से जब निकाह किया था तो इस्लाम अपनाया था. आदमी घटिया निकला. आदमी खराब निकला, लेकिन खुदा तो एक ही है ना. वो रहम दिल खुदा है.'

उसके बाद राखी सावंत ने एक पॉडकास्ट में कहा,' मैं तो किसी मौलाना संग शादी करने के लिए मर रही हूं. मेरी बहन सना खान ने एक मौलाना संग शादी की है.मुफ्ती भाई से, वो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं. जो नमाजी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. मुफ्ती भाई मस्जिद में रहते हैं.' वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल राखी किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रही हैं. हालांकि, अब वो ज्यादातर रिएलिटी शोज या फिर म्यूजिक वीडियोज में ही दिखाई देती हैं.

ये भी पढ़ें:-इस पॉपुलर ने एक्ट्रेस किराए पर लिया पति, 3 करोड़ के लालच में पूरी दुनिया के सामने किया ढोंग

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 02:26 PM (IST)
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