'मैं किसी मौलाना संग शादी..' दो शादी टूटने के बाद सना खान के रास्ते पर चलीं राखी सावंत

राखी सावंत को यूं ही नहीं ड्रामा क्वीन कहा जाता है. वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने खुलकर अपने दिल की बात की. ये तो हर कोई जानता है कि राखी सावंत ने दो शादियां की हैं. उन्होंने पहली शादी रितेश सिंह से की थी और दूसरी शादी आदिल खान दुर्रानी से की थी.

हालांकि, उनकी दोनों में से कोई भी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली. राखी ने जब आदिल खान संग निकाह किया था तो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, इसका खुलासा उन्होंने कई इंटरव्यू में किया था. राखी ने बताया था कि मुस्लिम धर्म बनाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है.

राखी ने बताया वो हिंदू हैं या मुस्लिम

अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राखी से उनके धर्म और नाम को लेकर पूछा गया. ऐसे में एक्ट्रेस ने जो जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था. दरअसल, लेटेस्ट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो पहले राखी से फातिमा बनीं और फिर वापस राखी बन गईं.

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राखी ने फिल्मीचर्चा को दिए इंटरव्यू में कहा,'मैं अभी भी फातिमा ही हूं, फातिमा नाम है मेरा. मेरा तलाक हो गया है.मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा. बहुत ही गर्व से मैं कहती हूं कि मैंने बहुत ही दिल से जब निकाह किया था तो इस्लाम अपनाया था. आदमी घटिया निकला. आदमी खराब निकला, लेकिन खुदा तो एक ही है ना. वो रहम दिल खुदा है.'

उसके बाद राखी सावंत ने एक पॉडकास्ट में कहा,' मैं तो किसी मौलाना संग शादी करने के लिए मर रही हूं. मेरी बहन सना खान ने एक मौलाना संग शादी की है.मुफ्ती भाई से, वो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं. जो नमाजी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. मुफ्ती भाई मस्जिद में रहते हैं.' वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल राखी किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रही हैं. हालांकि, अब वो ज्यादातर रिएलिटी शोज या फिर म्यूजिक वीडियोज में ही दिखाई देती हैं.

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