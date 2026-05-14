'कितना खाएगी...', भारती सिंह का खुलासा, बॉडी शेमिंग का दर्द झेल चुकीं कॉमेडियन

कॉमेडियन भारती सिंह को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. उनके जोक्स पर लोग पेट पकड़कर हंसते हैं. उन्हें फैंस अंदाज, हाजिरजवाबी और हल्के-फुल्के मजाक की वजह से बेहद पसंद करते हैं. वह फैंस को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने नेहा धूपिया-अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में बॉडी शेमिंग को लेकर अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने बताया कि वो जहां से आती हैं वहां बॉडी शेमिंग आम बात थी.



पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखती हैं भारती सिंह

भारती सिंह पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने पंजाब से मुंबई का सफर तय कर अपना नाम एक फेमस कॉमेडियन के तौर पर स्थापित किया है. भारती सिंह ने नेहा धूपिया के साथ बातचीत में बताया कि जिस माहौल में वह पली-बढ़ी हैं, वहां पर बॉडी शेमिंग सामान्य बात मानी जाती है.

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बॉडी शेमिंग का दर्द झेल चुकीं भारती सिंह

कॉमेडियन ने बचपन की यादें शेयर करते हुए बताया कि उनके होम टाउन में किसी भी व्यक्ति को उसकी कमी के अनुसार बुलाते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, तो उसे लोग मोटा और अगर कोई सांवले रंग का होता था, तो उसे काला कहकर पुकारते थे. बिना इस बात की परवाह किए कि ऐसे शब्दों का दूसरे व्यक्ति की भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा.'

बॉडी शेमिंग से पड़ता है आत्मविश्वास पर बुरा असर

भारती सिंह ने आगे बातचीत में बताया कि अक्सर उनकी मां भी उनसे मजाक में कहती थीं, 'बस कर, कितना खाएगी, मोटी हो जाएगी.' उन्होंने बताया कि काफी समय तक उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसी बातें किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को कितनी गहराई से चोट पहुंचा सकती हैं.

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मैंने खुद का मजाक बनाना शुरू कर दिया...

उन्होंने कहा, 'जब मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हुई, तो मैंने देखा कि अक्सर हंसी-मजाक के लिए लोगों के शरीर या बनावट पर मजाक बनाए जाते थे. हालांकि, फिर समय और समझदारी के साथ मैंने फैसला लिया कि दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी.'

कॉमेडियन भारती सिंह ने बताया कि इस एहसास ने उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने कहा, 'फिर, मैंने दूसरों के शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाने के सिवाय, खुद पर ही मजाक करना शुरू कर दिया और इस बात का खास ध्यान रखा कि मेरी कॉमेडी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए.'