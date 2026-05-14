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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPati Patni Aur Woh Do Box Office: पहले पार्ट मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी 'पति पत्नी और वो दो', जानें पहले दिन कितनी होगी कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Box Office: पहले पार्ट मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी 'पति पत्नी और वो दो', जानें पहले दिन कितनी होगी कमाई

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Prediction Day 1: 'पति पत्नी और वो दो' फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है? ये फिल्म अपने पहले पार्ट के मुकाबले कितना कमा पाएगी. जानें प्रीडिक्शन

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 14 May 2026 03:42 PM (IST)
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Pati Patni Aur Woh Do Box Office Prediction Day 1: इस शुक्रवार यानि 15 मई को बॉक्स ऑफिस पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रिलीज हो रही है. फिल्म की कास्ट आयुष्मान खुराना, वामिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस से फिल्म को लेकर जो इनपुट आ रहे हैं वो मेकर्स की नींद उड़ा सकते हैं.

आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म 'थामा' ने 24 करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन इस बार का प्रीडिक्शन उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है वैसे-वैसे इस फिल्म का बज़ कम होता जा रहा है. 

पहले दिन कितना कमा सकती है?

पहले रिपोर्ट्स थीं कि ये मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 6 करोड़ के आस पास की ओपनिंग मिल सकती है. लेकिन रिलीज से एक दिन पहले आंकड़े कुछ और कह रहे हैं.

  • पिंकविला ने फिल्म की पहले दिन की कमाई को लेकर प्रीडिक्शन दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 'पति पत्नी और वो दो'  3 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कर सकती है.
  • रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग में कोई बज़ नहीं दिख रहा है और इसका सीधा असर इसके पहले दिन के आंकड़ों पर पड़ सकता है.
  • पिंकविला की रिपोर्ट ने बताया है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 3.50 करोड़ रूपये के आसपास रह सकता है.

सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 5 करोड़ तक की ओपनिंग कर सकती है. लेकिन

  • ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइट सैकनिक के मुताबिक 'पति पत्नी और वो दो' पहले दिन 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है.

अगर इस फिल्म को 3-4 करोड़ की ओपनिंग मिलती है तो ये आयुष्मान की 'डॉक्टर जी' या 'चंडीगढ़ करे आशिकी' जैसी फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी.

पहले पार्ट के मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी ये फिल्म

सैकनिक और पिंकविला के प्रीडिक्शन तो यही बता रहे हैं कि ये फिल्म पहले पार्ट यानी 2019 में आई 'पति पत्नी और वो' की ओपनिंग के मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी.

बता दें कि इस फिल्म का पहला पार्ट 'पति पत्नी और वो' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9.1 करोड़ की कमाई की थी. इसमें कार्तिक आर्यन, अन्नया पांडे और भूमि पेडनेकर लीड रोल में थे. 84 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन कर ये फिल्म 'हिट' हुई थी.  

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स्टारकास्ट कर रही जमकर प्रमोशन

फिल्म की चर्चा भले ही ना हो लेकिन पूरी स्टारकास्ट इन दिनों खूब प्रमोशन कर रही है. हर रोज आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुंबई में दिखाई दे रहे हैं. हाल ही में ये स्टार्स पानी पुरी और चाट खाते भी नज़र आई. 


Pati Patni Aur Woh Do Box Office: पहले पार्ट मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी 'पति पत्नी और वो दो', जानें पहले दिन कितनी होगी कमाई

फिल्म की कहानी

इसमें आयुष्मान खुराना प्रजापति पांडे के कैरेक्टर में दिखेंगे. उन्होंने हाल ही में अपने किरदार के बारे में बताया. एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि प्रजापति पांडे एक ईमानदार और नेक व्यक्ति है, लेकिन फिर भी, फिल्म में वह जिस तरह की परिस्थितियों में फंसता है, वह काफी मजेदार होगा. ऊपर से देखने पर लगता है कि वह बहुत मजे कर रहा है, लेकिन असल में वह एक के बाद एक मुश्किलों में उलझ जाता है. उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा. वह एक तरह का ‘स्टार’ है, लेकिन फिल्म में तीन औरतों से निपटना उसके लिए बहुत बड़ी अफरा-तफरी बन जाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी.'

फिल्म को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है. 

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 14 May 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
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