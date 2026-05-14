Pati Patni Aur Woh Do Box Office Prediction Day 1: इस शुक्रवार यानि 15 मई को बॉक्स ऑफिस पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रिलीज हो रही है. फिल्म की कास्ट आयुष्मान खुराना, वामिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस से फिल्म को लेकर जो इनपुट आ रहे हैं वो मेकर्स की नींद उड़ा सकते हैं.

आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म 'थामा' ने 24 करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन इस बार का प्रीडिक्शन उम्मीद से बहुत ज्यादा खराब है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है वैसे-वैसे इस फिल्म का बज़ कम होता जा रहा है.

पहले दिन कितना कमा सकती है?

पहले रिपोर्ट्स थीं कि ये मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 6 करोड़ के आस पास की ओपनिंग मिल सकती है. लेकिन रिलीज से एक दिन पहले आंकड़े कुछ और कह रहे हैं.

पिंकविला ने फिल्म की पहले दिन की कमाई को लेकर प्रीडिक्शन दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 'पति पत्नी और वो दो' 3 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कर सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग में कोई बज़ नहीं दिख रहा है और इसका सीधा असर इसके पहले दिन के आंकड़ों पर पड़ सकता है.

पिंकविला की रिपोर्ट ने बताया है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 3.50 करोड़ रूपये के आसपास रह सकता है.

सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 5 करोड़ तक की ओपनिंग कर सकती है. लेकिन

ट्रेड आंकड़ों की वेबसाइट सैकनिक के मुताबिक 'पति पत्नी और वो दो' पहले दिन 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है.

अगर इस फिल्म को 3-4 करोड़ की ओपनिंग मिलती है तो ये आयुष्मान की 'डॉक्टर जी' या 'चंडीगढ़ करे आशिकी' जैसी फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी.

पहले पार्ट के मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी ये फिल्म

सैकनिक और पिंकविला के प्रीडिक्शन तो यही बता रहे हैं कि ये फिल्म पहले पार्ट यानी 2019 में आई 'पति पत्नी और वो' की ओपनिंग के मुकाबले आधा भी नहीं कमा पाएगी.

बता दें कि इस फिल्म का पहला पार्ट 'पति पत्नी और वो' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9.1 करोड़ की कमाई की थी. इसमें कार्तिक आर्यन, अन्नया पांडे और भूमि पेडनेकर लीड रोल में थे. 84 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन कर ये फिल्म 'हिट' हुई थी.

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स्टारकास्ट कर रही जमकर प्रमोशन

फिल्म की चर्चा भले ही ना हो लेकिन पूरी स्टारकास्ट इन दिनों खूब प्रमोशन कर रही है. हर रोज आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुंबई में दिखाई दे रहे हैं. हाल ही में ये स्टार्स पानी पुरी और चाट खाते भी नज़र आई.





फिल्म की कहानी

इसमें आयुष्मान खुराना प्रजापति पांडे के कैरेक्टर में दिखेंगे. उन्होंने हाल ही में अपने किरदार के बारे में बताया. एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि प्रजापति पांडे एक ईमानदार और नेक व्यक्ति है, लेकिन फिर भी, फिल्म में वह जिस तरह की परिस्थितियों में फंसता है, वह काफी मजेदार होगा. ऊपर से देखने पर लगता है कि वह बहुत मजे कर रहा है, लेकिन असल में वह एक के बाद एक मुश्किलों में उलझ जाता है. उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा. वह एक तरह का ‘स्टार’ है, लेकिन फिल्म में तीन औरतों से निपटना उसके लिए बहुत बड़ी अफरा-तफरी बन जाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी.'

फिल्म को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है.