तेलुगू इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देते हैं. महेश की कई तेलुगु फिल्म हिंदी भाषा में डब होकर रिलीज हुई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी फुल-फ्लेज्ड हिंदी फिल्म में काम नहीं किया. इस पर वे पहले भी खुलकर बात कर चुके हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता.' उनका ये बयान काफी खबरों में रहा था. इस बयान पर हाल ही में एक्टर राहुल देव ने प्रतिक्रिया दी है.

'महेश बाबू को हिंदी जुबान नहीं आती'

राहुल देव ने 2002 में आई वेस्टर्न एक्शन-कॉमेडी फिल्म टक्करि दॊंग (Takkari Donga) में महेश बाबू के साथ काम किया था. उन्होंने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में महेश बाबू और निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास की जोड़ी की तारीफ करते हुए राहुल ने कहा कि त्रिविक्रम एक बेहद समझदार निर्देशक हैं और उनकी फिल्मों में कमर्शियल सिनेमा के साथ संवेदनशील कहानी का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है.

उन्होंने आगे कहा, 'डायरेक्टर श्रीनिवास बहुत सेंसिबल डायरेक्टर हैं. महेश बाबू कई सालों तक उनकी पहली पसंद रहे और दोनों ने साथ में कई फिल्में कीं. वे कमर्शियल फिल्मों में भी समझदारी और भावनाओं का मेल रखते हैं. हिंदी सिनेमा में इस तरह का जॉनर देखने को नहीं मिलता. यहां एक तरफ राम गोपाल वर्मा का स्टाइल है और दूसरी तरफ अनुराग कश्यप जैसी कहानियां, जबकि कई फिल्में हॉलीवुड पर आधारित होती हैं.'

जब राहुल देव से महेश बाबू के पुराने बयान 'बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता' को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘उनको ज़ुबान नहीं आती, सही बात तो ये है’.

ये भी पढ़े: ऋषि कपूर संग रोमांटिक गाना करने से पहले नर्वस थीं पद्मिनी कोल्हापुरे, सुनाया दिलचस्प किस्सा

महेश बाबू ने एक्टर अदिवी सेष की फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च के दौरान हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘शायद मैं घमंडी लगूं, लेकिन मुझे हिंदी फिल्मों के कई ऑफर मिले हैं. मगर मुझे लगता है कि वे मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकते. मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता.’

महेश बाबू ने आगे कहा था, ‘तेलुगु फिल्म में मुझे जो स्टारडम और प्यार मिला है, उसके बाद मैंने कभी दूसरी इंडस्ट्री में जाने के बारे में नहीं सोचा. मेरा हमेशा यही मानना रहा कि मैं यहीं फिल्में करूंगा और वे और बड़ी होती जाएंगी. अब मेरा यह विश्वास सच साबित हो रहा है और इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती.’

ये भी पढ़े: 'किंग' की शूटिंग कर केपटाउन से मुंबई लौटीं दीपिका पादुकोण, लूज ड्रेस में बेबी बंप छिपाते दिखीं एक्ट्रेस

एस एस राजमौली की फिल्म वाराणसी में नजर आएंगे महेश बाबू

महेश बाबू जल्द ही निर्देशक एस एस राजमौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा सात साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. वहीं फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका निभाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ग्लोब-ट्रॉटिंग एडवेंचर फिल्म में महेश बाबू डबल रोल में दिखाई देंगे, जिसमें वो ‘रुद्र’ और ‘भगवान राम’ के किरदार निभा सकते हैं. फिल्म के 2027 में रिलीज होने की खबरें हैं.