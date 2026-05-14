हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTRP Report: क्योंकि सास भी कभी बहू थी-अनुपमा जैसे शोज टीआरपी में पिछड़े, ये दो सीरियल्स बने टीवी किंग, जानें टीआरपी में कौन निकला

TRP Report: क्योंकि सास भी कभी बहू थी-अनुपमा जैसे शोज टीआरपी में पिछड़े, ये दो सीरियल्स बने टीवी किंग, जानें टीआरपी में कौन निकला

TV TRP Report: इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. 'वसुधा' और 'गंगा माई की बेटियां' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप पोजिशन हासिल की है, वहीं तुलसी और अनुपमा का हल बेहाल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 May 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

हर हफ्ते दर्शकों को टीआरपी रिपोर्ट का इंतजार रहता है. इस रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि कौन सा टीवी सीरियल दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है. इस हफ्ते की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें टॉप पर रहने वाली तुलसी और अनुपमा का शो अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है. इस बार टॉप 5 की लिस्ट में जी टीवी के इन शोज ने अपनी जगह हासिल की है. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

वसुधा

पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी जी टीवी का शो 'वसुधा' नंबर 1 की कुर्सी पर है. 2.0 रेटिंग के साथ शो के टर्न एंड ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो गए हैं. शो में इन दिनों अविनाश, वसुधा और देव के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और साजिश तैयार कर रहा हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

गंगा माई की बेटियां

जी टीवी का ही शो 'गंगा माई की बेटियां' भी दर्शकों की पसंद बन हुआ है और इसने इस बार नंबर 2 की पोजिशन हासिल की है. टीआरपी में इसे 1.7 रेटिंग मिली है, जिससे पता चलता है कि इसकी कहानी दर्शकों को स्क्रीन से हिलने नहीं दे रही हैं. 

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' लंबे समय तक टॉप 1 में बना हुआ था, हालांकि 2 हफ्तों से ये पिछड़ गई है. इस बार इसने तीसरे नंबर पर जगह बनाई है. इस बार इसे 1.7 रेटिंग मिली है.

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह बने बॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर', वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा पार करने वाले बने पहले स्टार, शाहरुख-प्रभास को पछाड़ा

तुम से तुम तक

जी टीवी का ही एक और सीरियल 'तुम से तुम तक' ने भी चौथे नंबर पर जगह बनाया है. इस हफ्ते इसे 1.6 रेटिंग मिली है. इस हफ्ते की रिपोर्ट से साफ है कि टीआरपी में जी टीवी के शोज का दबदबा बना हुआ है.

अनुपमा

वहीं 'अनुपमा' की हालत इस बार भी खराब नजर आ रही है. पिछली बार की तरह ये फिर से पांचवें नंबर पर है. इसे इस बार सिर्फ 1.5 रेटिंग मिली है. मेकर्स इसकी कहानी से दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे है, हालांकि अभी भी कुछ बदलाव नहीं दिखे. 

बाकी के शोज का हाल

इसके अलावा छठे नंबर पर कलर्स टीवी का 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' है और सातवें नंबर पर 'नागिन 7' जगह बनाए हुए है. आठवें नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', नौवें स्थान पर 'उड़ने की आशा' और दसवें पर 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते है' ने अपनी जगह बनाई हुई है. 

ये भी पढ़ें: वत्सल-इशिता ने सरकार को कहा धन्यवाद, एयरपोर्ट पर 20 रूपए में खरीदी पानी की बोतल

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha TV TRP Report Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TRP Report: क्योंकि सास भी कभी बहू थी-अनुपमा जैसे शोज टीआरपी में पिछड़े, ये दो सीरियल्स बने टीवी किंग, जानें टीआरपी में कौन निकला
क्योंकि सास भी कभी बहू थी-अनुपमा जैसे शोज टीआरपी में पिछड़े, ये दो सीरियल्स बने टीवी किंग, जानें टीआरपी में कौन निकला
टेलीविजन
मौनी रॉय से शादी के बाद सूरज नांबियार को होता था इग्नोर फील? कपल के तलाक की असल वजह का हुआ खुलासा!
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की क्या है असल वजह? हो गया खुलासा!
टेलीविजन
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉय ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉय ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
टेलीविजन
'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन
'7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा' रुबीना दिलैक का छलका दर्द, बताया कितना मुश्किल था सी-सेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
महाराष्ट्र
PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'
PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'
आईपीएल 2026
आज MI से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानिए PBKS का पूरा गणित
आज MI से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानिए PBKS का पूरा गणित
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 1: शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? कॉलीवुड की साल की टॉप 3 ओपनर में हो पाएगी शामिल?
शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? जानें-यहां
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
ऑटो
Delhi E-Rickshaw Policy: अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखेगा ई-रिक्शा का झाम, फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर रजिस्ट्रेशन पर लगेगी लगाम
अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखेगा ई-रिक्शा का झाम, फिटनेस सर्टिफिकेट से लेकर रजिस्ट्रेशन पर लगेगी लगाम
नौकरी
SECR Recruitment 2026: रेलवे में काम करने का शानदार मौका, 1191 पदों पर निकली भर्ती; बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, 1191 पदों पर निकली भर्ती; बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget