TRP Report: क्योंकि सास भी कभी बहू थी-अनुपमा जैसे शोज टीआरपी में पिछड़े, ये दो सीरियल्स बने टीवी किंग, जानें टीआरपी में कौन निकला
TV TRP Report: इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. 'वसुधा' और 'गंगा माई की बेटियां' ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप पोजिशन हासिल की है, वहीं तुलसी और अनुपमा का हल बेहाल है.
हर हफ्ते दर्शकों को टीआरपी रिपोर्ट का इंतजार रहता है. इस रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि कौन सा टीवी सीरियल दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है. इस हफ्ते की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें टॉप पर रहने वाली तुलसी और अनुपमा का शो अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है. इस बार टॉप 5 की लिस्ट में जी टीवी के इन शोज ने अपनी जगह हासिल की है. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.
वसुधा
पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी जी टीवी का शो 'वसुधा' नंबर 1 की कुर्सी पर है. 2.0 रेटिंग के साथ शो के टर्न एंड ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब हो गए हैं. शो में इन दिनों अविनाश, वसुधा और देव के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और साजिश तैयार कर रहा हैं.
View this post on Instagram
गंगा माई की बेटियां
जी टीवी का ही शो 'गंगा माई की बेटियां' भी दर्शकों की पसंद बन हुआ है और इसने इस बार नंबर 2 की पोजिशन हासिल की है. टीआरपी में इसे 1.7 रेटिंग मिली है, जिससे पता चलता है कि इसकी कहानी दर्शकों को स्क्रीन से हिलने नहीं दे रही हैं.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2
स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' लंबे समय तक टॉप 1 में बना हुआ था, हालांकि 2 हफ्तों से ये पिछड़ गई है. इस बार इसने तीसरे नंबर पर जगह बनाई है. इस बार इसे 1.7 रेटिंग मिली है.
ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह बने बॉक्स ऑफिस के असली 'धुरंधर', वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा पार करने वाले बने पहले स्टार, शाहरुख-प्रभास को पछाड़ा
तुम से तुम तक
जी टीवी का ही एक और सीरियल 'तुम से तुम तक' ने भी चौथे नंबर पर जगह बनाया है. इस हफ्ते इसे 1.6 रेटिंग मिली है. इस हफ्ते की रिपोर्ट से साफ है कि टीआरपी में जी टीवी के शोज का दबदबा बना हुआ है.
अनुपमा
वहीं 'अनुपमा' की हालत इस बार भी खराब नजर आ रही है. पिछली बार की तरह ये फिर से पांचवें नंबर पर है. इसे इस बार सिर्फ 1.5 रेटिंग मिली है. मेकर्स इसकी कहानी से दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे है, हालांकि अभी भी कुछ बदलाव नहीं दिखे.
बाकी के शोज का हाल
इसके अलावा छठे नंबर पर कलर्स टीवी का 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' है और सातवें नंबर पर 'नागिन 7' जगह बनाए हुए है. आठवें नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', नौवें स्थान पर 'उड़ने की आशा' और दसवें पर 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते है' ने अपनी जगह बनाई हुई है.
ये भी पढ़ें: वत्सल-इशिता ने सरकार को कहा धन्यवाद, एयरपोर्ट पर 20 रूपए में खरीदी पानी की बोतल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL