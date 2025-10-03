जूही परमार और राजेश कुमार की जबरदस्त सीरीज 'ये मेरी फैमिली' साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस शो को ऑडियंस समेत क्रिटिक्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस वीकेंड आप ये फैमिली ड्रामा अपने परिवार संग ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. यहां जानिए एक-एक डिटेल.

मजेदार किस्से और कहानी से भरपूर है ये सीरीज

इस सीरीज की कहानी में आपको कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. जूही परमार, राजेश कुमार, अंगद राज और हेतल गड़ा ने अपने किरदारों को पूरी शिद्दत से निभाया है. सीरीज की कहानी अवस्थी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है.

हर एक एपिसोड में आपको एक नई और रोचक कहानी देखने को मिलेगी जिसकी एंडिंग आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ देगी. जहां इसकी स्टारकास्ट के लीड एक्टर्स ने ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखा तो वहीं चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया.

'ये मेरी फैमिली' में के हर एक एपिसोड में अलग-अलग कहानी दिखाई गई है. जैसे बच्चों की एग्जाम में पेरेंट्स की टेंशन, सिबलिंग्स के बीच की लड़ाई, बच्चों को बुली करना इसी तरह की तमाम कहानियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने पेश की गई है जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. अब तक इस सीरीज के चार सीजन रिलीज हो चुके हैं और चारों को ही बहुत पसंद किया गया है.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'ये मेरी फैमिली'

आईएमडीबी पर इस सीरीज को 8.9 की रेटिंग मिली है. यूजर्स ने भी इसे काफी पॉजिटिव रिव्यूज दिया है. 90 के दशक के दौरान इस सीरीज की कहानी सेट है. उस जमाने के पॉप कल्चर और भावनाओं को मेकर्स ने बखूबी दर्शाया है.

'ये मेरी फैमिली' की कहानी आपके पुराने दिनों की यादें तो ताजा करेगी ही इसके साथ आपके दिल में अपनी छाप भी छोड़ देगी. अमेजन मिनी टीवी पर इस सीरीज को आप एंजॉय कर सकते हैं.