आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं और अपनी दमदार अदाकारी से वे लोगों के दिलों पर राज करती हैं. वहीं आलिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने रणबीर कपूर से शादी की है और इस जोड़ी की एक प्यारी सी बेटी राहा कपूर है. वहीं हाल ही में आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा के लिए एक दिल को छू लेने वाली पेरेंटिंग रस्म का खुलासा किया है. उन्होंने ये भी बताया कि वे अपनी बेटी के 18 साल की होने पर उसे क्या गिफ्ट देंगीं.

बेटी राहा को रोज क्यों ईमेल लिखती हैं आलिया

दरअसल अमेज़न प्राइम वीडियो के टॉक शो "टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल" आलिया भट्ट पहुंची थीं. इस दौरान काजोल ने कहा, "तुम अपनी बेटी को रोज़ाना ईमेल लिखती हो, कम से कम हमने तो यही सुना है. क्या तुम्हें यह आइडिया "कुछ कुछ होता है" से मिला? क्या करण जौहर को इसका क्रेडिट जाता है?" इस सवाल पर मुस्कुराते हुए आलिया ने क्लियर किया, "ज़्यादा नहीं. मेरी दोस्त आरती या किसी और ने मुझे यह आइडिया दिया था. किसी ने मुझे बताया था कि किसी ने अपने बच्चे के लिए ऐसा किया है।.और यह रोज़ाना नहीं, बल्कि हर महीने होता है."

आलिया बेटी राहा के 18 साल की होने पर क्या देंगी गिफ्ट?

अपने तरीके को समझाते हुए, आलिया ने कहा, "यह तस्वीरों और छोटे-छोटे वन-लाइनर्स का एक मंथली कम्पाइलेशन है, जैसे- 'तुम इसे बहुत लाइक करोगी!' मैं इसे राहा को तब गिफ्ट में देने की प्लानिंग कर रही हूं जब वह 18 साल की हो जाएगी... या शायद वह 13 या 14 साल की उम्र में ही इसकी डिमांड करने लगेगी."ट्विंकल खन्ना को आलिया का ये जेस्चर "बहुत प्यारा" लगा.

आलिया ने याद किया कि कैसे उनकी माँ सोनी राजदान हमेशा उनसे कहती थीं कि माता-पिता छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं. आलिया ने कहा, "वह कहती थीं, 'तुम्हें हैरानी होगी कि तुम कितना कुछ भूल जाते हो.' और अब मुझे एहसास हुआ कि यह सच है."

नवंबर 2022 में आलिया और रणबीर बने थे पेरेंट्स

आलिया और रणबीर ने नवंबर 2022 में अपनी बेटी राहा का वेलकम किया था. इस जोड़े ने पहली बार 2023 में कपूर फैमिली के क्रिसमस लंच के दौरान अपनी नन्ही प्रिंसेस का चेहरा रिवील किया था. जो देखते ही देखते वायरल हो गया था.

आलिया भट्ट वर्क फ्रंट

आलिया भट्ट जल्द ही रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नज़र आएंगी।.उनके पास अल्फा भी है, जो 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है. शिव रवैल द्वारा निर्देशित, अल्फा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है.