'बिग बॉस 19' से बाहर आते ही अभिषेक बजाज ने बताया फ्यूचर प्लान, बोले- 'मैंने दोस्तों के लिए...'
Abhishek Bajaj News: बिग बॉस 19 से हाल ही में बाहर हुए कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज को फैंस से जबरदस्त प्यार मिल रहा है. वह इस बात से बेहद खुश हैं कि दर्शकों ने उन्हें घर के अंदर काफी पसंद किया.
रियलिटी शो बिग बॉस 19 में दमदार मौजूदगी के लिए फेमस एक्टर अभिषेक बजाज हाल ही शो से बाहर हुए थे. शो से बाहर आने के बाद भी वह लगातार लाइम लाइट में बने हुए हैं. फैंस उन्हें बेशुमार प्यार दे रहे हैं. फैंस से मिल रहे प्यार को देखकर अभिषेक फूले नहीं समा पा रहे हैं. ज
जनता से मिल रहे इस प्यार की खुशी को उन्होंने एबीपी न्यूज संग बातचीत में शेयर किया. इसके साथ ही बातचीत में अभिषेक ने बिग बॉस 19 में अपनी जर्नी और अपने अनुभवों को भी शेयर किया है. वहीं अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताया है.
फिल्म की तरह रही बिग बॉस की जर्नी
अभिषेक बजाज ने बिग बॉस में अपनी जर्नी को एक फिल्म की तरह बताया, जिसमें उन्होंने दिल से खेला और अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से व्यक्त किया. उन्होंने अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया जिसे उनके चाहने वालों को काफी पसंद किया.
'मेरी जर्नी बहुत इमोशनली ड्रिवन थी'
अभिषेक बजाज ने बात करते कहा, 'मेरी जर्नी बहुत इमोशनली ड्रिवन थी जैसे एक फिल्म होती है. इसमें मैंने अपने सारे इमोशन्स दिल से रखे और खेले. मैंने अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम रहा. लोग मेरी जर्नी को दिल से महसूस किया. जब मैं खुश था तो वे भी खुश होते थे और जब मैं उदास था तो वे भी उदास हुए.ए विक्शन के बाद लोगों ने मुझे बहुत सारे क्राइंग वीडियो भेजे और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कोई परिवार का सदस्य बाहर हो गया हो.'
आपको बता दें कि बिग बॉस का हिस्सा बनने से पहले भी अभिषेक बजाज अपनी एक्टिंग से दर्शकों को मुरीद बना चुके हैं. टीवी, वेब सीरीज और फिल्म इंडस्ट्रीज में उनका जाना-पहचाना नाम हैं. वह 'चंडीगढ़ करें आशिकी,' 'दिल देके देखो', 'एक नई पहचान', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', 'बबली बाउंसर' जैसी कई सीरीज और फिल्मों में काम कर चुके हैं. हालांकि बिग बॉस के जरिए उन्होंने अपने फैंस के बीच एक अलग पहचान बनाई है. शो में दर्शकों ने उनके बेबाक अंदाज को काफी पसंद किया.
