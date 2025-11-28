50 लाख के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने रचा इतिहास, वर्ल्डवाइड बन गई 100 करोड़ी !

‘लालो-कृष्णा सदा सहायते’ ना केवल गुजरात में बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है. जब यह फिल्म बनी थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये देखते ही देखते गुजराती सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए डेढ़ महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. अब तो इस मूवी ने दुनियाभर में बड़ा कमाल कर दिया है. जानते हैं ‘लालो-कृष्णा सदा सहायते’ ने रिलीज के 49 दिनों में वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है?

‘लालो-कृष्णा सदा सहायते’ वर्ल्डवाइड बनी 100 करोड़ी

यह फिल्म हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी रिलीज़ हुई थी, और विदेशों में इसकी परफॉर्मेंस ने कुल कलेक्शन में 5.50 करोड़ और जोड़ दिए हैं, जिससे आज तक दुनिया भर में इसकी कमाई लगभग 99 करोड़ हो गई है, जो एक क्षेत्रीय भक्ति फिलम के लिए एक असाधारण उपलब्धि है. यह आज वर्ल्डवाइड (50वें दिन) आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी.

भारत में 49वे दिन कितनी की कमाई?

बता दें कि अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे', फरहान अख्तर की '120 बहादुर' और रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी स्टारर 'मस्ती 4' के आगे ‘लालो-कृष्णा सदा सहायते’ डंके की चोट पर नोट बटोर रही है. रिलीज के 49वें दिन भी इसने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ भारत में इसकी कुल नेट कमाई 79.1 करोड़ रुपये हो गई है.

भारत में, छठे हफ़्ते की तुलना में इसने सातवें हफ्ते में सिर्फ़ 38 प्रतिशत की गिरावट देखी है., हालांकि इसके सातवें हफ़्ते की कमाई भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा है, जो कंतारा से बस थोड़ी ही पीछे है और बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों को भी पीछे छोड़ देती है. अब ये फिल्म अपने आठवें वीकेंड में भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है उम्मीद है कि आठवें वीकेंड पर ये अच्छी कमाई कर सकती है. अब देखने वाली बात होगी कि ये 8वें शनिवार और आठवें रविवार को कितना कलेक्शन करती गै.