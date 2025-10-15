बिग बॉस 19: नीलम गिरी ने खोला शादी का राज, बोलीं- 'एक पल की भी खुशी न मिली'
Bigg Boss 19 : 'बिग बॉस 19' के अपकमिंग एपिसोड में कंटेस्टेंट नीलम गिरी नेशनल टीवी पर पहली बार करीबी दोस्त तान्या मित्तल अपने तलाक के बारे में बात करती नजर आएंगी.
'बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड में कंटेस्टेंट नीलम गिरी शो में अपने तलाक के बारे में बात करती दिखाई देंगी. वह रियलिटी शो में पहली बार इस मुद्दे पर अपनी करीबी दोस्त तान्या मित्तल से बात करती दिखेंगी. इस दौरान उन्हें नेशनल टीवी पर इमोशनल होते हुए भी देखा जाएगा.
'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट प्रोमो में तान्या मित्तल अपनी दोस्त नीलम से उनके दीपावली उत्सव के बारे में पूछती हैं. वह पूछती हैं कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और वह कैसे इस त्योहार को मनाती थीं. नीलम गिरी अपने परिवार और उनके बीच के रिश्ते के बारे में बताती हैं.
तलाक के बारे में बात करती नजर आएंगी नीलम
हालांकि, तान्या कुछ देर बाद उनकी शादी के बारे में पूछने लगती हैं. इस पर अपने तलाक के बारे में बात करते हुए नीलम कहती हैं, उस रिश्ते में कभी खुशी का एक पल भी नहीं था. वह बताती हैं कि अलग होने का फैसला आपसी सहमति से लिया गया था, लेकिन भावनात्मक रूप से यह बहुत दर्दनाक था. नीलम ने कहा, उससे शादी करना एक गलत फैसला था. इसके बारे में सोचकर भी मुझे दुख होता है. तान्या सहानुभूति के साथ नीलम की बातें सुनती रहीं.
बसीर अली करेगें फरहाना भट्ट को लेकर बात
वहीं शो के दूसरे प्रोमो में बसीर अली फरहाना भट्ट के बारे में बात करते हुए उन्हें सबसे बुरी इंसान कहते दिखाई देंगे. इस वीडियो में कंटेस्टेंट बसीर गार्डन एरिया में मौजूद बिग बॉस हाउस की कैप्टन नेहल चुडासमा से फरहाना के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए.
प्रोमो में बसीर नेहल से कहते हैं, पहले दिन से ही हम देख सकते हैं कि उसमें कोई सहानुभूति नहीं है. जिस दिन से हम उसके साथ रह रहे हैं, वह अपने स्वार्थ के हिसाब से खेल रही है. उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा. जब वह कैप्टन बनीं और फिर नीलम को बचाने का वादा करके मुंह मोड़ लिया और फिर कहा कि नेहल वापस आ गई है...तो सबने उनकी पर्सनैलिटी को समझ लिया.
View this post on Instagram
फरहाना को सबसे बुरा इंसान बताते हुए बसीर ने आगे कहा, वह अब तक की सबसे बुरी इंसान हैं जिन्हें मैंने देखा है. ऐसे लोगों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है. 'बिग बॉस 19' को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL