हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकृतिका सेंगर की 10 तस्वीरें, कभी टीवी पर करती थीं राज

कृतिका सेंगर की 10 तस्वीरें, कभी टीवी पर करती थीं राज

kratika Sengar 10 Photos: कभी टीवी की रानी रह चुकीं कृतिका सेंगर आज भी अपनी सादगी और खूबसूरती से फैंस का दिल जीतती हैं. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 03:01 PM (IST)
kratika Sengar 10 Photos: कभी टीवी की रानी रह चुकीं कृतिका सेंगर आज भी अपनी सादगी और खूबसूरती से फैंस का दिल जीतती हैं. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

कृतिका सेंगर ने एक समय टीवी की दुनिया पर राज किया था. “झांसी की रानी” जैसे शो से घर-घर में पहचान बनाने वाली कृतिका आज भी अपनी खूबसूरती और सादगी से फैंस का दिल जीत लेती हैं. लंबे वक्त से छोटे पर्दे से दूर रहने के बावजूद, उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है. आइए देखते हैं कृतिका सेंगर की 10 खूबसूरत तस्वीरें., जो उनके ग्लैमरस और ग्रेसफुल लुक को दिखाती हैं.

1/10
कृतिका सेंगर एक समय में टीवी का जाना-माना चेहरा थी.
कृतिका सेंगर एक समय में टीवी का जाना-माना चेहरा थी.
2/10
उन्होनें अपने करियर में कई हिट शोज करके दर्शकों के दिल में जगह बनाई.
उन्होनें अपने करियर में कई हिट शोज करके दर्शकों के दिल में जगह बनाई.
3/10
कृतिका ने अपना एक्टिंग करियर साल 2007 में शो 'कसौटी ज़िन्दगी की' से शुरू किया था.
कृतिका ने अपना एक्टिंग करियर साल 2007 में शो 'कसौटी ज़िन्दगी की' से शुरू किया था.
4/10
बाद में उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (2008) और 'क्या दिल में है' (2008) जैसे शोज में भी काम किया.
बाद में उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (2008) और 'क्या दिल में है' (2008) जैसे शोज में भी काम किया.
5/10
उन्हें 2009 में ज़ी टीवी के शो 'झांसी की रानी' से लीड रोल मिला, जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी.
उन्हें 2009 में ज़ी टीवी के शो 'झांसी की रानी' से लीड रोल मिला, जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी.
6/10
शो 'झांसी की रानी' से कृतिका को घर-घर पहचान मिली.
शो 'झांसी की रानी' से कृतिका को घर-घर पहचान मिली.
7/10
इसके अलावा एक्ट्रेस 'पुनर्विवाह', 'कसम तेरे प्यार की', 'सर्विस वाली बहु' जैसे कई शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
इसके अलावा एक्ट्रेस 'पुनर्विवाह', 'कसम तेरे प्यार की', 'सर्विस वाली बहु' जैसे कई शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
8/10
एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ कि बात करें तो उन्होनें 3 सितंबर 2014 में एक्टर निकितिन धीर से शादी की.
एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ कि बात करें तो उन्होनें 3 सितंबर 2014 में एक्टर निकितिन धीर से शादी की.
9/10
कृतिका और निकितिन ने शादी से पहले कुछ समय एक-दूसरे को डेट भी किया था.
कृतिका और निकितिन ने शादी से पहले कुछ समय एक-दूसरे को डेट भी किया था.
10/10
वहीं अब ये कपल एक बच्चें के पेरेंट्स बन चुके हैं. मई 2022 में दोनों एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने देविका धीर रखा है.
वहीं अब ये कपल एक बच्चें के पेरेंट्स बन चुके हैं. मई 2022 में दोनों एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने देविका धीर रखा है.
Published at : 15 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Jhansi Ki Rani Kratika Sengar

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
टेलीविजन
पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स
पंकज धीर का कैंसर से निधन, जानें परिवार में कौन कौन है? बेटे-बहू हैं पॉपुलर एक्टर्स
यूटिलिटी
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
शिक्षा
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
हेल्थ
Cervical Pain: कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget