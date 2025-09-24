हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBigg Boss 19: राशन के लिए अशनूर से भिड़ी फरहाना, कुनिका को कहा- 'बकवास बंद कर'

Bigg Boss 19: राशन के लिए अशनूर से भिड़ी फरहाना, कुनिका को कहा- 'बकवास बंद कर'

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में राशन टास्क मे एक टीम की ड्रोन अशनूर कौर बनी हैं. जबकि दूसरी टीम की ड्रोन फरहाना भट्ट बनी हैं. जिस टीम के पास जितना राशन बचेगा, उन्हें उसी राशन से काम चलाना होगा.

By : आईएएनएस | Updated at : 24 Sep 2025 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में फरहाना, कुनिका, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने कप्तान बनने के बाद मसाला बढ़ा दिया है. शो के शुरुआती दिनों में सिर्फ तान्या की बातें ही सोशल मीडिया पर छाई रहती थी, लेकिन अब टास्क में अशनूर कौर ने अपना रंग दिखा दिया है.

'बिग बॉस 19' के आज के एपिसोड में कैप्टेंसी के लिए नया राशन टास्क दिया गया. टास्क के लिए टीम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसमें एक टीम की ड्रोन अशनूर कौर बनी हैं, जबकि दूसरी टीम की ड्रोन फरहाना भट्ट बनी हैं.

अशनूर की फरहाना से लड़ाई
अशनूर अपनी टीम के लिए राशन इकट्ठा करती हैं, लेकिन फरहाना बशीर के साथ मिलकर दूसरी टीम का राशन चुरा लेती हैं. जिस टीम के पास जितना राशन बचेगा, उन्हें उसी राशन से काम चलाना होगा. इस बात पर कुनिका अशनूर पर भड़क जाती हैं कि घी तो है ही नहीं, जबकि गौरव कहता है कि कम से कम चावल तो बचा लेते. टास्क के दौरान अशनूर और फरहाना भी भिड़ जाते हैं. दोनों के बीच राशन के डिब्बों को लेकर खींचतान भी होती है. इस टास्क में फरहाना बाजी मार लेती हैं. अब फरहाना भट्ट कैप्टेंसी के लिए अगली दावेदार हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

कुनिका पर बरसीं फरहाना
'बिग बॉस 19' में फैंस को कुनिका और फरहाना की भी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली. फरहाना ने सेल्फिश कहने को लेकर कुनिका को खरी-खोट सुनाई. वो कहती हैं- 'अपनी बकवास फिल्मों के लिए रखें. यहां ना करें.' वहीं अशनूर ने सलाह दी कि फरहाना कुनिका की उम्र का लिहाज करें. फरहाना ने आगे कुनिका को कहा- 'अभिषेक और अशनूर के तलवे चाट लो. आप यही करती हैं.' वहीं अशनूर इस लड़ाई में कूद जाती हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 09:22 PM (IST)
Tags :
Ashnoor Kaur Farhana Bhatt Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी
'RJD को भुगतना पड़ेगा खामियाजा, फिर हराएंगे', तेजस्वी ने AIMIM को नहीं दिया भाव तो भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
भारत ने बनाए सिर्फ 168 रन, अब पाकिस्तान हो जाएगा बाहर? देखें कौन जाएगा फाइनल में
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल
बैंकॉक में कार और बिजली के खंभे निगल गई जमीन! सिंकहोल ने बेदर्दी से मचाई तबाही- वीडियो वायरल
नौकरी
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने CGL 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget