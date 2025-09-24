टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' में फरहाना, कुनिका, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने कप्तान बनने के बाद मसाला बढ़ा दिया है. शो के शुरुआती दिनों में सिर्फ तान्या की बातें ही सोशल मीडिया पर छाई रहती थी, लेकिन अब टास्क में अशनूर कौर ने अपना रंग दिखा दिया है.

'बिग बॉस 19' के आज के एपिसोड में कैप्टेंसी के लिए नया राशन टास्क दिया गया. टास्क के लिए टीम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसमें एक टीम की ड्रोन अशनूर कौर बनी हैं, जबकि दूसरी टीम की ड्रोन फरहाना भट्ट बनी हैं.

अशनूर की फरहाना से लड़ाई

अशनूर अपनी टीम के लिए राशन इकट्ठा करती हैं, लेकिन फरहाना बशीर के साथ मिलकर दूसरी टीम का राशन चुरा लेती हैं. जिस टीम के पास जितना राशन बचेगा, उन्हें उसी राशन से काम चलाना होगा. इस बात पर कुनिका अशनूर पर भड़क जाती हैं कि घी तो है ही नहीं, जबकि गौरव कहता है कि कम से कम चावल तो बचा लेते. टास्क के दौरान अशनूर और फरहाना भी भिड़ जाते हैं. दोनों के बीच राशन के डिब्बों को लेकर खींचतान भी होती है. इस टास्क में फरहाना बाजी मार लेती हैं. अब फरहाना भट्ट कैप्टेंसी के लिए अगली दावेदार हैं.

कुनिका पर बरसीं फरहाना

'बिग बॉस 19' में फैंस को कुनिका और फरहाना की भी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली. फरहाना ने सेल्फिश कहने को लेकर कुनिका को खरी-खोट सुनाई. वो कहती हैं- 'अपनी बकवास फिल्मों के लिए रखें. यहां ना करें.' वहीं अशनूर ने सलाह दी कि फरहाना कुनिका की उम्र का लिहाज करें. फरहाना ने आगे कुनिका को कहा- 'अभिषेक और अशनूर के तलवे चाट लो. आप यही करती हैं.' वहीं अशनूर इस लड़ाई में कूद जाती हैं.