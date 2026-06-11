250 करोड़ी 'भूत बंगला' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब-कहां देखें फिल्म

Bhooth Bangla OTT Release: अक्षय कुमार इन दिनों कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है. इसे शानदार रिस्पांस मिल रहा है. इसी बीच अब उनकी एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म की ओटीटी रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. उनकी फिल्म 'भूत बंगला' की ओटीटी रिलीज का इंतजार भी खत्म हो गया है. चलिए बताते हैं इसे कब और कहां देख सकते हैं.

कब और कहां देख सकते हैं 'भूत बंगला'?

फिल्म 'भूत बंगला' की ओटीटी रिलीज का अब ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है. फिल्म की ऑफिशियली रिलीज डेट का ऐलान ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की ओर से किया गया है. नेटफ्लिक्स ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ऐलान किया कि इसे 12 जून, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी.

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नेटफ्लिक्स की ओर से फिल्म का पोस्टर शेयर करने के साथ ही इसकी रिलीज का ऐलान किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'जोर से बोलकर सबको डरा दो. भूत बंगला में जल्द एंट्री होगी. भूत बंगला नेटफ्लिक्स पर देखें 12 जून को.' फिल्म के ऑफिशियली रिलीज के साथ ही अब दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है. ओटीटी के दर्शक इसे देखने के लिए बेहद ही एक्साइटेड हो गए हैं.

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'भूत बंगला' का बॉक्स ऑफिस

बहरहाल, अगर अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई की बात की जाए तो बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 167.90 करोड़ रहा. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 269.22 करोड़ रहा. ऐसे में अब छप्परफाड़ कमाई के बाद फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.

इसके अलावा अगर, फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो फिल्म में अक्षय कुमार के साथ ही वामिका गब्बी लीड रोल में हैं. इसमें राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.