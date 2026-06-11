जब रवीना टंडन को जेनरेटर वैन में बदलने पड़े थे कपड़े, अक्षय कुमार ने बताया दिलचस्प किस्सा

Welcome To The Jungle: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. 20 से ज्यादा कलाकारों से सजी इस फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी सीन्स और बेहतरीन विजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं. इस फिल्म के जरिए अक्षय और रवीना टंडन की जोड़ी करीब 22 साल के बाद कमबैक कर रही है, जिसे देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. ऐसे में अब अक्षय ने रवीना टंडन के साथ सालों बाद काम करने का ऐक्सपीरियंस और एक पुराना किस्सा साझा किया है चलिए बताते हैं.

दरअसल, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर जारी किया जा चुका है. इसके ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में अक्षय कुमार के साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट अरशद वारसी, दिशा पाटनी, अक्षरा सिंह, अक्षय कुमार और अन्य कालाकार-फिल्म के डायरेक्टर पहुंचे थे. इस दौरान सभी ने मजेदार बातें की और बेहतरीन किस्से भी सुनाए. इसी बीच अक्षय कुमार ने रवीना टंडन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए पुराने समय को याद किया.





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रवीना टंडन को लेकर क्या बोले अक्षय कुमार?

इस दौरान अक्षय कुमार से पूछा गया कि इतने समय में रवीना टंडन में क्या नहीं बदला? इस सवाल के जवाब में खिलाड़ी कुमार ने कहा, 'वो आज भी काफी प्रोफेशनल हैं. मुझे आज भी याद है कि एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था जहां पर सूरज ढलने वाला था और इसमें 25-30 मिनट थे. ग्रीन रूम काफी दूर था और उन्हें तुरंत कपड़े चेंज करने थे और सेट पर आना था जो कि संभव नहीं था. लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो जेनरेटर वैन में गईं और फटाफट से कपड़े चेंज करके आईं.'

रवीना टंडन को लेकर अक्षय कुमार कहते हैं, 'काफी कुछ बदला है. उनकी एक और चीज बदली है कि पहले वो हीरोइन थीं अब वो हीरोइन की मां हैं. बस इतना ही.' अक्षय का रवीना को लेकर ये स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.





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'वेलकम टू द जंगल' में कैसी है अक्षय और रवीना की केमिस्ट्री?

बहरहाल, अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय और रवीना टंडन की केमिस्ट्री की बात की जाए तो इस फिल्म के जरिए करीब 24 साल बाद स्क्रीन पर उन्हें साथ में देखना बेहतरीन एक्सपीरियंस है. ट्रेलर में रवीना और अक्षय के बीच एक फनी डायलॉग देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक्ट्रेस कहती हैं, '20 साल तक कहां थे तुम.' अक्षय कहते हैं, 'अपने घर.' ये कमाल का सीन होता है.

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24 साल बाद स्क्रीन शेयर कर रहे अक्षय और रवीना टंडन

गौरतलब है कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक साथ लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. उनकी जोड़ी को आखिरी बार साल 2004 में फिल्म 'पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी' में देखा गया था, इसके बाद दोनों ने करीब 24 तक स्क्रीन शेयर नहीं किया.

अक्षय और रवीना टंडन की टूट चुकी सगाई!

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक समय था जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. उनका रिश्ता काफी चर्चा में रहा है. बताया जाता है कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी लेकिन बाद में किसी वजह से ये टूट गई थी. कई रिपोर्ट्स में इसके पीछे की एक वजह बताई जाती है कि अक्षय चाहते थे कि उनसे शादी के बाद रवीना फिल्में करना छोड़ दें. वहीं, दूसरी बात कही जाती है कि अक्षय कुमार, रेखा के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए थे.

हालांकि, रवीना ने एएनआई से बातचीत में एक बार बताया था कि उन्हें समझ नहीं आता है, 'ये बातें और सगाई अब तक मेरे दिमाग में क्यों रहेंगी.' बहरहाल, इसके साथ ही अगर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज की बात की जाए तो फिल्म को 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.