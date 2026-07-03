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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Releases: ओटीटी से थिएटर तक इस फ्राइडे आ रहीं 8 फिल्में और सीरीज, 4 हैं धांसू बाकी सब बेकार!

OTT Releases: ओटीटी से थिएटर तक इस फ्राइडे आ रहीं 8 फिल्में और सीरीज, 4 हैं धांसू बाकी सब बेकार!

What To Watch On OTT: ओटीटी से लेकर थिएटर तक 8 फिल्में और सीरीज फ्राइडे को रिलीज हुई हैं. ऐसे में आपको बता रहे हैं कि आप क्या देख सकते हैं और क्या स्किप कर सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Jul 2026 06:33 PM (IST)
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What To Watch On OTT This Weekend: ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज को हर हफ्ते ही रिलीज किया जाता है. वहीं, हर शुक्रवार को सिनेमाघरों में फिल्मों की भी भरमार रहती है. ऐसे में कई बार दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या देखें और क्या छोड़ें. कई बार तो इसी कंफ्यूजन में गलत चुनाव हो जाता है, जिसकी वजह से पछताना भी पड़ता है. ऐसे में इस शुक्रवार को भी ओटीटी से थिएटर तक 8 फिल्में रिलीज हुई हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं क्या देख सकते हैं और क्या स्किप कर सकते हैं. देखिए लिस्ट...

ओटीटी से थिएटर तक क्या देखें?

बेबी डू डाई डू
हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है और ये आते ही छा गई है. फिल्म को दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स ने भी शानदार रिव्यू दिया है. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. फिल्म को एबीपी की ओर से भी 5 में से 4 रेटिंग दी गई है. ऐसे में अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो आप इसे थिएटर में जाकर देख सकते हैं. इसमें हुमा की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. इसमें हुमा कुरैशी के साथ ही सीमा पाहवा, चंकी पांडे, सिकंदर खेर, रचित सिंह और विद्या मालवाड़े जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.  

Baby Do Die Do (2026) - IMDb

प्रीतम एंड पेड्रो
इस लिस्ट में ओटीटी पर रिलीज हुई सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' का नाम भी शामिल है. इसका निर्माण राजकुमार हिरानी ने किया है और इसके जरिए डायरेक्टर ने ओटीटी पर डेब्यू किया है. इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. ये साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसमें वीर, अरशद वारसी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. इसे सोशल मीडिया से लेकर क्रिटिक्स का बेहतरीन रिस्पांस मिला है. वहीं, एबीपी की ओर से भी इसे 5 में से 3.5 रेटिंग दी गई है. ऐसे में अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों और सीरीज को देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए इस वीकेंड अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

Pritam Pedro (टीवी सीरीज़ 2026– ) - IMDb  

मॉलीवुड टाइम्स

इसके साथ ही अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं किसी कॉमेडी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए इस वीकेंड 'मालीवुड टाइम्स' भी अच्छा ऑप्शन हो सकती है. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. ये एक छोटे बजट की फिल्म है, जिसमें एक ऐसे शख्स की कहानी को दिखाया गया है, जो हॉरर फिल्मों का मलयालम का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनने का सपना देखता है.

Mollywood Times (2026) - IMDb

नागाबंधम
इस लिस्ट में एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म 'नागाबंधम' का नाम भी शामिल है. इस फिल्म को भी दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. इसकी कहानी भारत के प्राचीन विष्णु मंदिरों और रहस्यमयी नागाबंधम पर आधारित है, जिसमें पुरानी परंपराओं और अध्यात्म को दिखाया गया है. ये काफी सस्पेंसफुल मूवी है. एक्स पर भी पब्लिक की ओर से इसे 5 में से 3 रेटिंग दी गई है तो आप इसे भी इस वीकेंड अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. 

Image

क्या कर सकते हैं SKIP?

अल्फा
आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' को 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है. फिल्म को लेकर जिस तरह से हाईप था वैसा इसे रिस्पांस नहीं मिल पाया है. एबीपी की ओर से भी इसे 5 में से 1.5 रेटिंग दी गई है. इसकी कहानी, एक्शन और एक्टिंग को इसकी काफी कमजोर कड़ी बताया जा रहा है. हालांकि, बॉबी देओल ने एक बार फिर से लाइनलाइट चुरा ली है. उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप बॉबी के फैन हैं तो देख सकते हैं बाकी स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं.

मुथासी
मिस्ट्री और सस्पेंस फिल्मों और सीरीज को देखना पसंद करते हैं तो जी5 पर साउथ की फिल्म 'मुथासी' को भी रिलीज किया गया है. इसमें केरल और कर्नाटक सीमा पर बसे एक सुनसान गांव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें लीला अपने बेटे साथ रहती हैं. बेटे के रोल में श्रीकुट्टन हैं, जिसका किरदार फिल्म में काफी ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आते हैं. हालांकि, फिल्म को लेकर खास बज नहीं है और ना ही लोगों का रिस्पांस. ऐसे में अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं. 

Muthassi (TV Series 2026) - IMDb

करक्कम
धनुष और ख्वाजा की फिल्म 'करक्कम' को सोनी लिव पर रिलीज किया गया है. ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है. फिल्म को लेकर खास बज नहीं है और ना ही कोई खास लोगों के रिएक्शन्स. इसमें दो लापरवाह दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है. इसका निर्देशन सुभाष ललिता सुब्रह्मण्यम ने किया है. अगर आप हॉरर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो देख सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं.

Karakkam (2026) - IMDb

साइलो सीजन 3
सीरीज साइलो सीजन 3 को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज किया गया है. ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है. ये हॉलीवुड की सीरीज है. इसका निर्देशन माइकल डिनर, एरिक एवेलिनो और एम्बर टेम्पलमोर ने किया है. वहीं, एक्टर रेबेका फर्गुसन लीड रोल में हैं. अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं और ऊपर से साइंस फिक्शन तो आप इसे देख सकते हैं वरना इसे भी स्किप कर सकते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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