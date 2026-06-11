मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे

शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे

43 साल की मोनालिसा की शादी को 9 साल हो गए हैं. वो अब बच्चे चाहती हैं. उन्होंने आईवीएफ भी ट्राई किया. लेकिन उनका आईवीएफ फेल हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 11 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक्टर विक्रांत सिंह के साथ शादी की थी. उनकी शादी को 9 साल हो गए हैं. हाल ही में उनके पति विक्रांत ने बताया कि वो लोग बच्चे चाह रहे हैं. उन्होंने आईवीएफ भी करवाया लेकिन आईवीएफ फेल हो गया.

बच्चे की प्लानिंग को लेकर क्या बोलेे मोनालिसा के पति?

टेली चक्कर से बातचीत करते हुए विक्रांत ने बेबी प्लानिंग को लेकर बात की. क्या बेबी प्लानिंग की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है. इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं लेकिन कुछ जगहों पर मैं भी फ्रीज हो जाता हूं. आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है. शुरू में तो आप करियर वगैरह को लेकर बहाने भी मार देते हो. किसी भी चीज का समय तो होता है. लेकिन समय गुजरता है तो आपको पता भी नहीं चलता है. पहले आपको पैसा और फेम-काम चाहिए था. अब आपको अचानक से बेबी चाहिए. लेकिन अचानक से कोई चीज नहीं होती. हमने कोशिश की. मेरी मां-बहन हैं. पापा नहीं रहे हैं. घरवाले बोल रहे हैं बच्चों के लिए. मैं भी कब तक कहूंगा कि अब नहीं तब नहीं.'

 
 
 
 
 
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आगे उन्होंने कहा, 'हमने कई बार कोशिश की. आईवीएफ भी करवाया. लेकिन शायद समय इसके लिए भी सही नहीं है. मैं सबको नहीं समझा सकता. बोलने को कोई भी बोल सकता है कि तब किया होता तो हो सकता है. कान में आ जाती है. मेरे अंदर भी ऐसा आ जाता होगा. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. बच्चे को लेकर तमाशा करना गलत बात है. मैंने भी मोना को कई बार बोला है कि ऐसे थोड़े ही है कि चलो चावल बनाना है, कुकर में पानी डाल देंगे. उनको भी कभी-कभार लगता होगा  कि मैं सुना रहा हूं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय से कर लेना उचित है अगर आपको चाहिए तो. और सबकी जुबान बंद नहीं कर सकते.'

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Published at : 11 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Vikrant Singh Monalisa
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