हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो परिवार हमेशा मेरा...', एक्स-हसबैंड सोहेल खान संग रिश्ते को लेकर सीमा सजदेह ने कह दी ऐसी बात

'वो परिवार हमेशा मेरा...', एक्स-हसबैंड सोहेल खान संग रिश्ते को लेकर सीमा सजदेह ने कह दी ऐसी बात

Seema Sajdeh Interview: तलाक के बाद एक शादी में सोहेल खान और सीमा सजदेह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच सीमा ने इन सभी खबरों पर खुलकर बात करते हुए चुप्पी तोड़ी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में पुणे में हुई एक शादी में सोहेल को उनकी एक्स वाइफ और बिजनेसवुमन सीमा सजदेह को साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. साथ ही दोनों के फिर साथ आने की खबरें आने लगी. इसी बीच अब सीमा ने खुद इन बातों पर विराम लगाते हुए चुप्पी तोड़ी है और कई बातों पर खुलकर बात की हैं. 

लोग इतना हैरान क्यों हो जाते हैं?

फिल्मीबीट को दिए एक इंटरव्यू में सीमा ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि जब लोग मुझे और सोहेल को साथ देखते हैं तो इतना हैरान क्यों हो जाते हैं. मैं उनके साथ 20 साल से ज्यादा समय तक शादीशुदा रही हूं. हमारे दो बच्चे हैं. वो मेरे बच्चों के पिता हैं और हम हमेशा एक परिवार रहेंगे. तलाक आसान नहीं होता. इसमें दर्द होता है, गुस्सा होता है और दुख भी आते हैं. लेकिन समय के साथ हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाता है. सोहेल और मैं बहुत अच्छे से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Seema Kiran Sajdeh (@seemakiransajdeh)

बेटों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा, 'सच कहूं तो सोहेल और मैं बिल्कुल ठीक हैं. हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर कर रहे हैं. हम दोनों अपने बेटों से बहुत प्यार करते हैं. हम हमेशा निर्वाण और योहान के लिए मौजूद रहेंगे. मैंने उस परिवार में 20 साल से ज्यादा समय बिताया है, लगभग 25 साल. इसलिए वो परिवार हमेशा मेरा परिवार रहेगा. इतने सालों का रिश्ता एक झटके में खत्म नहीं हो सकता.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sohail Khan (@sohailkhanofficial)

ये भी पढ़ें: मैं वापस आऊंगा रिव्यू: ये फिल्म बताती है कि मोहब्बत को इम्तियाज अली से बेहतर कोई ना समझ सकता है, ना दिखा सकता है 

तलाक को लेकर उन्होंने कहा, 'मेरे बच्चों की वजह से खान परिवार हमेशा मेरा परिवार रहेगा. लोग इसे जिस तरह चाहें देखें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तलाक हो गया, तो मैंने उस इंसान को और उससे जुड़े सभी लोगों को भुला दिया. जिंदगी ऐसे नहीं चलती.'

सोहेल और सीमा का रिश्ता

बता दें कि सीमा और सोहेल की शादी 1998 में हुई थीं. उनके दो बेटे हैं निर्वाण और योहान, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं. हालांकि 24 सालों बाद दोनों ने आपसी सहमति से 2022 में अलग होने का फैसला किया और तलाक ले लिया. 

ये भी पढ़ें: Lock Upp Season 2: दो बेरहम जेलर और 14 सेलिब्रिटी, 6 हफ्तों तक चलेगा 'लॉक अप' का घमासान, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये शो?

और पढ़ें
Published at : 11 Jun 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Sohail Khan Seema Sajdeh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'वो परिवार हमेशा मेरा...', एक्स-हसबैंड सोहेल खान संग रिश्ते को लेकर सीमा सजदेह ने कह दी ऐसी बात
'वो परिवार हमेशा मेरा...', एक्स-हसबैंड सोहेल खान संग रिश्ते को लेकर सीमा सजदेह ने कह दी ऐसी बात
बॉलीवुड
Who Is Isha Rikhi: कौन हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी? बॉलीवुड फिल्म में कर चुकी हैं काम
कौन हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी? बॉलीवुड फिल्म में कर चुकी हैं काम
बॉलीवुड
12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में
सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
CJP पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री की अमेरिका में मीटिंग हुई, फोटो...'
CJP पर संजय राउत का बड़ा दावा, 'अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री की अमेरिका में मीटिंग हुई'
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
इंडिया
Kirti Azad on TMC Turmoil: 'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
Home Tips
Kitchen Window Cleaning: महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget