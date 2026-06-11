सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में पुणे में हुई एक शादी में सोहेल को उनकी एक्स वाइफ और बिजनेसवुमन सीमा सजदेह को साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. साथ ही दोनों के फिर साथ आने की खबरें आने लगी. इसी बीच अब सीमा ने खुद इन बातों पर विराम लगाते हुए चुप्पी तोड़ी है और कई बातों पर खुलकर बात की हैं.

लोग इतना हैरान क्यों हो जाते हैं?

फिल्मीबीट को दिए एक इंटरव्यू में सीमा ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि जब लोग मुझे और सोहेल को साथ देखते हैं तो इतना हैरान क्यों हो जाते हैं. मैं उनके साथ 20 साल से ज्यादा समय तक शादीशुदा रही हूं. हमारे दो बच्चे हैं. वो मेरे बच्चों के पिता हैं और हम हमेशा एक परिवार रहेंगे. तलाक आसान नहीं होता. इसमें दर्द होता है, गुस्सा होता है और दुख भी आते हैं. लेकिन समय के साथ हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाता है. सोहेल और मैं बहुत अच्छे से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.'

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बेटों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा, 'सच कहूं तो सोहेल और मैं बिल्कुल ठीक हैं. हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर कर रहे हैं. हम दोनों अपने बेटों से बहुत प्यार करते हैं. हम हमेशा निर्वाण और योहान के लिए मौजूद रहेंगे. मैंने उस परिवार में 20 साल से ज्यादा समय बिताया है, लगभग 25 साल. इसलिए वो परिवार हमेशा मेरा परिवार रहेगा. इतने सालों का रिश्ता एक झटके में खत्म नहीं हो सकता.'

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तलाक को लेकर उन्होंने कहा, 'मेरे बच्चों की वजह से खान परिवार हमेशा मेरा परिवार रहेगा. लोग इसे जिस तरह चाहें देखें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तलाक हो गया, तो मैंने उस इंसान को और उससे जुड़े सभी लोगों को भुला दिया. जिंदगी ऐसे नहीं चलती.'

सोहेल और सीमा का रिश्ता

बता दें कि सीमा और सोहेल की शादी 1998 में हुई थीं. उनके दो बेटे हैं निर्वाण और योहान, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं. हालांकि 24 सालों बाद दोनों ने आपसी सहमति से 2022 में अलग होने का फैसला किया और तलाक ले लिया.

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