प्राइम वीडियो की बेहद पॉपुलर सीरीज 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर' का ऑफिशियली एक और सीजन अनाउंस हो गया है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कंफर्म कर दिया है कि 'द रिंग्स ऑफ पावर' सीजन 4 के साथ वापसी करेगी. नया सीजन अभी प्री-प्रोडक्शन फेज में है और इसकी शूटिंग यूके के शेपरटन स्टूडियो में जल्द शुरू होगी.

ये अनाउंसमेंट ऐसे समय में हुई है जब सीरीज का तीसरा सीजन अपने फिनाले के करीब है. सीजन 3 के आखिरी दो एपिसोड प्राइम वीडियो पर एक स्पेशल समय पर पहले ही स्ट्रीम कर दिए जाएंगे. इन एपिसोड्स में पहली बार स्क्रीन पर आइकॉनिक 'वन रिंग' के निर्माण को भी दिखाया जाएगा.

'द रिंग्स ऑफ पावर' का सीजन 4 हुआ कंफर्म

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन MGM स्टूडियोज में ग्लोबल टेलीविजन के हेड पीटर फ्रीडलैंडर ने द रिंग्स ऑफ पावर' सीजन 4 को कंफर्म करते हुए कहा, "‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर’ प्राइम वीडियो के लिए एक अहम सीरीज बन गई है. सीजन 3 में वह खास पल आने वाला है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था यानी 'वन रिंग' का निर्माण. ऐसे में, हमें जे.डी. मैके, पैट्रिक मैके और पूरी क्रिएटिव टीम के साथ सीजन 4 का ऐलान करते हुए गर्व हो रहा है।. हम फैंस को टोल्किन के 'सेकंड एज' की दुनिया में और भी गहराई से ले जाने के लिए एक्साइटेड हैं."

'द रिंग्स ऑफ पावर' सीजन 4 कब होगा रिलीज?

'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' की शूटिंग स्प्रिंग सीजन में शुरू होगी, लेकिन इसकी रिलीज की तारीख अभी अनाउंस नहीं की गई है. शो-रनर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जे.डी. पेन और पैट्रिक मैके इसमें वापसी कर रहे हैं. सीजन 4 की बाकी कास्ट और क्रू के बारे में अभी कोई जानकारी कन्फर्म नहीं हुई है.

'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' किस बारे में है?

'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' पहली बार मिडिल-अर्थ के इतिहास के मशहूर 'सेकंड एज' (दूसरे युग) की वीर गाथाओं को स्क्रीन पर लेकर आ रही है. यह शानदार ड्रामा, जे.आर.आर. टोल्किन की बुक्स 'द हॉबिट' और 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' की घटनाओं से हजारों साल पहले का है. यह दर्शकों को एक ऐसे दौर में ले जाएगा, जब महान शक्तियां रची गईं, साम्राज्य ऊंचाइयों पर पहुंचे और फिर बर्बाद हो गए.