वेंकटेश दग्गुबाती की तेलुगु फैमिली फिल्म 'आदर्श कुटुंबम: हाउस नंबर 47' सिनेमाघरों में रिलीज होने के दौरान उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली 'आदर्श कुटुंबम: हाउस नंबर 47' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. यहां इसकी डिजिटल रिलीज से जुड़ी सारी डिटेल्स जान सकते हैं.

'आदर्श कुटुंबम: हाउस नंबर 47' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित यह फिल्म, सिनेमाघरों में रिलीज होने के एक महीने से भी कम समय बाद, 27 नवंबर 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. दरअसल '123तेलुगु' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने अपने 'कमिंग सून' कैटलॉग के जरिए इस स्ट्रीमिंग डेट को कंफर्म किया है. 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचने का एक और मौका पाएगी. बता दें कि यह फिल्म पांच भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में स्ट्रीम होगी.

'आदर्श कुटुंबम' की क्या है कहानी?

'आदर्श कुटुंबम' की कहानी चित्तिबाबू (वेंकटेश) के इर्द-गिर्द घूमती है, वह एक मिडिल क्लास फैमिली मैन है, जो बढ़ती आर्थिक परेशानियों और निजी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है.

उनकी पत्नी स्वर्णा (श्रीनिधि शेट्टी) को तब आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जब उनका एक चिट-फंड इनवेस्टमेंट गड़बड़ा जाता है. परिवार की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं, जब चित्तिबाबू की नौकरी चली जाती है, और साथ ही उनके बच्चे भी बीमार बो जाते हैं.

ठीक उसी समय, जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है, चित्तिबाबू 100 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत जाते हैं. हालांकि, इसके बाद उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जिससे उनका परिवार खतरे में पड़ जाता है और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन का ब्लेंड है.

'आदर्श कुटुंबम' स्टार कास्ट

वेंकटेश और श्रीनिधि शेट्टी के अलावा, इस फिल्म में निवेथा पेथुराज, नारा रोहित, राव रमेश, सत्य, ब्रह्माजी, वेन्नेला किशोर, युविना पार्थवी, पूजिता पोन्नाडा और राजा प्रज्वल भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'आदर्श कुटुंबम' को 'हारिका एंड हसीन क्रिएशन्स' बैनर के तहत एस. राधाकृष्ण ने प्रोड्यूस किया है और इसका संगीत एस. थमन ने दिया है.

'आदर्श कुटुंबम' बॉक्स ऑफिस

सिनेमाघरों में रिलीज होने के दौरान, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनिया भर में इसकी कुल कमाई लगभग 76 से 80 करोड़ रुपये रही.