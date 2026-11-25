कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में कपिल शर्मा अपने मजाकिया अंदाज और दिलचस्प सवालों से मेहमानों के साथ खूब मस्ती करते हैं. दर्शक इसके हर नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

अब शो के आने वाले एपिसोड में मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. इस बार बॉलीवुड के दो दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा बतौर मेहमान शो में नजर आएंगे.

शो में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए एपिसोड में मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा एक साथ दिखाई देंगे. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर इस एपिसोड का प्रोमो शेयर किया है, जिसमें कपिल शर्मा दोनों कलाकारों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

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प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'ये तो सिर्फ हंसी का ट्रेलर है, असली एंटरटेनमेंट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त.' इस शो के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को हंसी-मजाक का भरपूर डोज मिलने वाला है. कपिल अपने खास अंदाज में दोनों मेहमानों से बातचीत करते और उन्हें हंसाते नजर आएंगे.

कब और कहां देख सकेंगे नया एपिसोड?

मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा वाला ये एपिसोड 28 नवंबर को स्ट्रीम होगा. दर्शक इसे रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे. दोनों कलाकारों को एक साथ कपिल शर्मा के शो में देखना दिलचस्प होगा. ऐसे में फैंस इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं. शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और राजीव ठाकुर जैसे कॉमेडियन भी दर्शकों को खूब हंसाते हैं. वहीं, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू शो में अपने ठहाकों से महफिल में चार चांद लगाते हैं.

इन फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा

बता दें कि मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. दोनों 'तमन्ना' और 'एलओसी कारगिल' जैसी फिल्मों में नजर आए थे. इसके अलावा, साल 2019 में रिलीज हुई अभिषेक चौबे की फिल्म 'सोनचिड़िया' में भी दोनों ने साथ काम किया था. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने डाकू मान सिंह, जबकि आशुतोष राणा ने पुलिस अधिकारी वीरेंद्र सिंह गुर्जर का किरदार निभाया था.