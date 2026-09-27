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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाकाजल राघवानी को अभी भी है खेसारी लाल से प्यार, बोलीं- 'आज भी मेरे दिल में हैं'

काजल राघवानी को अभी भी है खेसारी लाल से प्यार, बोलीं- 'आज भी मेरे दिल में हैं'

Kajal Raghwani: भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के सीजन 2 में एंट्री कर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने कंफेस किया है कि वो उनसे धोखा खाने के बाद भी आज भी प्यार में हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा जगत में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का प्यार और ब्रेकअप जगजाहिर है. दोनों का रिश्ता भले ही टूट गया है लेकिन फैंस इंडस्ट्री की इस हिट जोड़ी को आज भी भुला नहीं पाए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि वो अपनी फेवरेट जोड़ी को फिर से स्क्रीन पर साथ में देखेंगे. लेकिन केवल फैंस ही नहीं चाहते हैं बल्कि काजल भी खुद ऐसा ही चाहती हैं. उन्होंने ट्रेंडिंग स्ट्रार के लिए अपनी फीलिंग्स को कंफेस किया है.

दरअसल, काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का हिस्सा हैं. शो की शुरुआत हो चुकी है और इसके दो एपिसोड भी स्ट्रीम किए जा चुके हैं. 26 सितंबर को इसका ग्रांड प्रीमियर था, जिसमें कंटेस्टेंट्स ने धमाकेदार एंट्री की. भोजपुरी से काजल राघवानी, बिहार से मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव भी इस शो का हिस्सा हैं. इसी बीच जब काजल ने अपनी ग्रांड एंट्री की तो उन्होंने खेसारी का बिना नाम लिए उनसे अपने प्यार और फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया है.

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काजल राघवानी से वीरेंद्र सहवाग ने किया सवाल

काजल राघवानी की एंट्री जब 'राइज एंड फॉल 2' के ग्रांड प्रीमियर में एंट्री होती है तो भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग उनसे सवाल जवाब करते हैं. काजल की जब एंट्री होती है तो वो ये कहती हैं कि उन्हें धोखे बहुत मिले हैं. इसी को लेकर सहवाग कहते हैं, 'एक बात पूछना चाहूंगा कि जो आपका वीडियो हमने देखा था कि आप धोखा खाने में माहिर हैं.'

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?

काजल ने कहा- 'आज भी मेरे दिल में हैं'

इसके जवाब में काजल राघवानी कहती हैं, 'जिसके भी बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने धोखा खाया है तो शायद मैं उनसे बहुत प्यार करती थी या करती हूं. आज भी मेरे दिल में हैं. शायद इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन है मेरी लाइफ में कि मैं उसको पॉइंट-आउट करती रहती हूं हमेशा कि वो कैसे मेरे पास वापस आ जाएं.' इस पर स्वरा भास्कर हैरान रहती हैं और पूछती हैं, 'तुमको अभी भी वो धोखेबाज वापस चाहिए आपको?' इस पर काजल जवाब देती हैं, 'मैंने बहुत प्यार किया है उससे.' इस पर वो हंसने लगती हैं और स्वरा एकदम ही शॉक्ड रह जाती हैं.

 
 
 
 
 
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काजल राघवानी ने खेसारी लाल पर लगाए थे गंभीर आरोप

गौरतलब है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल का ब्रेकअप बुरे मोड़ पर हुआ था. एक्ट्रेस ने खेसारी पर गंभीर आरोप लगाए थे और 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने का दावा भी किया था. उन्होंने बताया था कि वो खेसारी के साथ पत्नी के जैसे रहती थीं और उनकी बहुत सेवा भी करती थीं. काजल ने आरोप लगाया कि खेसारी ने पहली पत्नी को तलाक और उनसे शादी करने का वादा भी किया था. 

इतना ही नहीं, काजल ने खेसारी पर ये भी आरोप लगाया था कि एक्टर अपने फोन में लड़कियों की न्यूड फोटोज और वीडियोज भी रखते हैं. इसे उन्होंने उनका मनोरंजन का साधन बताया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Sep 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Kajal Raghwani
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