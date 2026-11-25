साउथ सिनेमा में अब तक कई बेहतरीन हॉरर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिन्होंने दर्शकों को डराने के साथ-साथ खूब रोमांच भी दिया है. अब इस लिस्ट में एक और फिल्म '418' का नाम जुड़ गया है. 2 घंटे 24 मिनट की ये हॉरर थ्रिलर इन दिनों ओटीटी पर धमाल मचा रही है.

फिल्म में डर और सस्पेंस का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जो आपको आखिर तक कहानी से जोड़े रखेगा.

नेटफ्लिक्स पर गर्दा उड़ा रही '418'

फिल्म '418' 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और एक महीने बाद 20 नवंबर से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटप्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. ये तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में अवेलेबल है. ओटीटी पर रिलीज होते ही इसने दर्शकों का ध्यान खींचा और ये फिल्म नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है.

'418' तीसरे नंबर पर अपना कब्जा जमाए है. दूसरे पर विजय-रश्मिका की 'रणबाली' और पहले पर करीना कपूर की 'दायरा' शामिल है.

क्या है '418' की कहानी?

फिल्म की कहानी साल 2020 के आसपास कर्नाटक के तटीय इलाके में बने एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की है. ये इमारत पहले एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करती थी, जिसे 15 साल बाद दोबारा खोला जाता है.

यहां मेडिकल छात्र विवेक और उसके दोस्तों को कमरा नंबर 417 दिया जाता है. लेकिन उन्हें सख्त हिदायत मिलती है कि वे पास के कमरे नंबर 418 से दूर रहें और उसे खोलने की कोशिश भी न करें. धीरे-धीरे हॉस्टल में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. इसके बाद कहानी में एक पुराना और खौफनाक राज सामने आता है.

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फिल्म की कास्ट

फिल्म में त्रा जे अचार, रमेश इंदिरा, सूर्या राज वीरबाथिनी, चरण लक्कराजू और प्रीति पगडाला जैसे कलाकार नजर आ रहे है. इसे कीर्तन नादगौड़ा ने डायरेक्ट किया है.

अगर आप हॉरर फिल्म के शौकीन हैं तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इसे आईएसडीबी पर 7.4 की रेटिंग मिली है.