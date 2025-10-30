शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हाल ही में बतौर डायरेक्टर पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ रिलीज हुई थी. इस सीरीज को काफी पसंद किया गया है और साथ ही आर्यन खान के निर्देशन की भी काफी तारीफ हुई है. इस शो में अरशद वारसी भी नजर आए थे. वहीं एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि आखिर उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया था. अभिनेता ने खान परिवार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया.

अरशद वारसी ने क्यों की थी ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’?

बता दें कि राज शमनी से उनके पॉडकास्ट पर बात करते हुए, अरशद ने कहा, "आर्यन ने मुझे 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम करने के लिए बुलाया था. मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था. वह चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं, मुश्किल से एक या दो दिन का काम, मैंने कहा, 'बस, मैं कर रहा हूं,"

आगे बताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस बता दो मुझे क्या करना है.' उन्होंने कहा, 'सर, एक गैंगस्टर का रोल है, जो हर बार हीरो को बचा लेता है.' मैंने कहा, 'हो गया... मैं कर रहा हू.'

अरशद ने सेट से एक मज़ेदार किस्सा सुनाया

अभिनेता ने सीरीज़ के सेट से एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया. अरशद ने कहा, "जब मैं शूटिंग के लिए गया, तो मैंने उनसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा, मैंने कहा कि, 'जो नाव आ रही है जिसमें 4 मुश्कंडे ब्लैक हैं और ये कहां से आ रही है?' उन्होंने कहा, ‘सर ये सोमालिया से आ रही होगी. जैसे मैने सुना ये छोटी सी बोट 4 कालों के साथ सोमालिया से आ रही है मैं समझ गया ये डायरेक्टर कैसा है. मैंने कहा, डन.”

अरशद ने आगे कहा, "तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप एक अभिनेता के तौर पर देखते हैं, तो यह बात बिल्कुल रेलीवेंट नहीं लगती है कि वो नाव कहां से आ रही है, ये वो निर्देशक हैं, जिनके बारे में जब आपको कहानी अच्छी तरह पता होती है, तो आप दोनों एक ही सोच में होते हैं." बता दें कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य, बॉबी देओल, मोना सिंह, गौतमी कपूर, राघव जुयाल, अन्या सिंह, साहेर बाम्बा और अन्य ने अभिनय किया है. इस दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला है.