हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSubedaar Trailer Out: रिटायर्ड फौजी बन आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे अनिल कपूर, 'सूबेदार' के ट्रेलर ने मचाया तहलका

Subedaar Trailer Out: अमेजन प्राइम वीडियो की नई फिल्म 'सूबेदार' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म में अनिल कपूर रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्य के दमदार किरदार में नजर आएंगे, जो एक्शन और इमोशन से भरपूर होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेजन प्राइम वीडियो अपनी नई एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' के साथ दर्शकों के बीच आने को तैयार है. हाल ही में फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी किया गया, जिसने आते ही फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. ट्रेलर में एक ऐसी कहानी की झलक देखने को मिलती है, जो एक तरफ जबरदस्त एक्शन से भरपूर है तो दूसरी तरफ गहरी भावनाओं को दिखाती है.

रिटायर्ड फौजी के किरदार में दिखेंगे अनिल कपूर 

सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड फौजी अर्जुन मौर्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार अनिल कपूर निभा रहे हैं. अर्जुन एक ऐसा इंसान है, जिसने जिंदगी में जंग भी देखी है और निजी नुकसान भी झेला है. सेना से रिटायर होने के बाद वह एक ऐसे इलाके में रह रहा है, जहां अवैध रेत खनन और दबंगई चलता है. डर और खामोशी यहां की पहचान बन चुकी है. लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब उसका सामना एक निर्दयी इंसान प्रिंस यानी आदित्य रावल से होता है, जो इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है. 

अनिल कपूर के डायलॉग ने जीता दिल 

ट्रेलर में अनिल कपूर का एक डायलॉग 'फौजी है, सीने में गोली झेल सकते हैं, बेइज्जती नहीं' खूब पसंद किया जा रहा है. इस एक लाइन से ही फिल्म का टोन समझ में आ जाता है. यह सिर्फ मार-पीट की कहानी नहीं, बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और अपने लोगों के लिए खड़े होने की कहानी है. फिल्म में राधिका मदन, अर्जुन की बेटी श्यामा के रोल में हैं. पिता और बेटी के रिश्ते में खामोशी, दर्द और अनकहे सवाल छुपे हुए हैं. श्यामा अपने भीतर के डर और टूटे रिश्ते के बीच खुद को संभालने की कोशिश करती है, जो कहानी में भावनात्मक पहलू को जोड़ती है.

 कब रिलीज होगी फिल्म?

अनिल कपूर ने इस किरदार को अपने करियर के सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस में से एक बताया है. अर्जुन मौर्य अनुशासन और बलिदान की मिसाल है, लेकिन भीतर से वह टूटा हुआ इंसान भी है. इन दोनों भावनाओं को स्क्रीन पर दिखाना आसान नहीं था. राधिका मदान ने भी अपने किरदार को लेकर उत्साह जताया है. बता दें, फिल्म में सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, आदित्य रावल, फैसल मलिक और खुशबू सुंदर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल और तेलगी भाषाओं में रिलीज होगी.

Published at : 23 Feb 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Subedaar Movie
