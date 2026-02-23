नए प्रोजेक्ट में साथ आएंगे शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज? निर्देशक ने दिया हिंट

बॉलीवुड में जब भी बड़े नाम एक साथ चर्चा में आती है, तो फैंस की उत्सुकता अपने आप बढ़ने लगती है. इन दिनों सुपरस्टार शाहरुख खान और मशहूर फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज खूब सुर्खियों में है. लंबे समय से दोनों के साथ काम करने की चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन अब यह इंतजार शायद जल्द खत्म हो सकता है. शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली एक्शन फिल्म ‘किंग’ की तैयारी में जुटे हुए हैं. इसी बीच विशाल भारद्वाज ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इशारा किया कि वह और शाहरुख कई कहानियों पर बातचीत कर चुके हैं.

जल्द साथ काम कर सकते है शाहरुख-विशाल

एएनआई से बात करते हुए विशाल ने कहा कि साल में कई बार वह शाहरुख से अलग-अलग स्टोरी आइडिया को लेकर बात करते हैं और वह हर बार बहुत प्यार से जवाब देते हैं. वह सिर्फ एक बड़े स्टार ही नहीं, बल्कि बेहद अच्छे इंसान भी हैं. उन्होंने उन्हें देश का सबसे बड़ा 'चार्मर' बताया. निर्देशक ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में शाहरुख को एक नई कहानी भेजी है. शाहरुख भी अक्सर उनसे कहते हैं कि दोनों को कम से कम एक फिल्म तो साथ में जरूर करनी चाहिए. विशाल ने उम्मीद जताई कि शायद इस बार दोनों साथ में प्रोजेक्ट शुरू कर सके.

#WATCH | In an interview with ANI on working with Superstar Shah Rukh Khan, filmmaker and musical composer Vishal Bhardwaj says, "It has to happen... He is a lovely person... He always says there should be a film which we should do together..." (22.02) pic.twitter.com/hxyXvstMdt — ANI (@ANI) February 23, 2026

कैसी होती है विशाल की फिल्में?

बता दें, विशाल भारद्वाज अपने अलग अंदाज की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों में गहराई, संवेदनशीलता और मजबूत कहानी देखने को मिलती है. उन्होंने मकबूल, कमीने और हैदर जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. उनकी फिल्मों में किरदार बहुत रियल और प्रभावशाली होते हैं. ऐसे में अगर वह शाहरुख खान के साथ काम करते हैं, तो यह जोड़ी जरूर कुछ खास लेकर आ सकती है. हालांकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है.

हाल ही में रिलीज हुई ओ रोमियो

फिलहाल, विशाल की नई फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. शाहिद और विशाल की यह चौथी फिल्म है. इससे पहले दोनों साथ में कई सुपरहिट प्रोजेक्ट कर चुके हैं. 'ओ रोमियो' में दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं.