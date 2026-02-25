हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बलम सुबेदार' गाने में छाया अनिल कपूर का स्वैग, खुशबू सुंदर संग दिखी शानदार केमेस्ट्री

'बलम सुबेदार' गाने में छाया अनिल कपूर का स्वैग, खुशबू सुंदर संग दिखी शानदार केमेस्ट्री

Balam Subedaar Song: अनिल कपूर की आने वाली फिल्म 'सूबेदार' का नया गाना 'बलम सूबेदार' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है. गाने में अनिल कपूर और खुशबू सुंदर की केमिस्ट्री शानदार लग रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 02:41 PM (IST)
प्राइम वीडियो पर आने वाली फिल्म 'सूबेदार' इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है. इसी बीच टी-सीरीज ने फिल्म का नया ऑफिशियल सॉन्ग 'बलम सूबेदार' रिलीज कर दिया गया है. इस गाने में बॉलीवुड के आइकॉनिक अभिनेता अनिल कपूर, सुबेदार अर्जुन मौर्य के किरदार में नजर आ रहे हैं और खुशबू सुंदर उनकी पत्नी सुधा का किरदार निभा रही है. इस नए रीइमेजिन गाने ने दर्शकों को एक इमोशनल और रोमांटिक झलक दी है, जिसमें अर्जुन और सुधा के बीच के प्यार को दिखाया गया है.

गाने में दिखा सूबेदार की पत्नी का प्यार 

'बलम सुबेदार' सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं, बल्कि यह फिल्म के किरदारों की कहानी को और भी जीवंत बनाता है. वीडियो में सुधा अपने सुबेदार पति पर गर्व करती है और उनका प्यार अर्जुन को वर्दी के बाहर भी मजबूत बनाता है. गाने में अर्जुन और सुधा की केमिस्ट्री बहुत सिंपल और दिल को छू लेने वाली है. इस गाने को रुत्विक तलाशिलकर ने कंपोज किया है और इसके रीक्रिएटेड वर्जन को जीडी कौर ने अपनी आवाज दी है. गाने के नए बोल यंगवीर ने लिखे हैं और म्यूजिक सुपरविजन आकाशदीप सेनगुप्ता ने किया है. इस गाने को राज मावर द्वारा रियल म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था, हालांकि इसके नए वर्जन को नए तरीके से दर्शकों के बीच पेश किया गया है. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, फिल्म 'सूबेदार' का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है और विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर, और सुरेश त्रिवेणी ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अनिल कपूर और राधिका मदान के साथ सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मलिक, मोना सिंग, और खुशबू सुंदर जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म 'सुबेदार' 5 मार्च 2026 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में 240 से अधिक देशों में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है. 

Published at : 25 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Khushboo Sundar Subedaar Film
