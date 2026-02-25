घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडघर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, बीवी से पैसे लेकर करते हैं गुजारा, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'

घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, बीवी से पैसे लेकर करते हैं गुजारा, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'

Anil Kapoor On Wife Sunita: सूबेदार से ओटीटी पर तहलका मचाने आ रहे अनिल कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि घर में कोई उनका फैन नहीं है. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अपनी पत्नी से पैसे लेने पड़ते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 11:28 AM (IST)


अनिल कपूर  अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सूबेदार’ से सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर हाल ही में इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया. दरअसल उन्होंने बताया कि कैसे उनका परिवार उन्हें ज़मीन से जोड़े रखता है. उन्होंने बताया कि उनके सुपरस्टार स्टेटस के बावजूद, घर पर कोई भी उनके साथ सेलिब्रिटी जैसा बर्ताव नहीं करता यहां तक कि कभी-कभी अपनी पत्नी से पैसे लेते हैं.

अनिल कपूर को पत्नी से लेने पड़ते हैं पैसे
अनिल कपूर ने कहा, “मेरे घर पर कोई मेरा फैन नहीं है. आज जब मैं घर से निकल रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक ट्रेलर लॉन्च के लिए जा रहा हूं. उसने पूछा, ‘कौन सी फिल्म?’ उसे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है और मैं ऐसे ही परिवार से आता हूं. वे मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करते हैं. कभी-कभी मैं शूट पर जाने से पहले 10,000-15,000 रुपये कैश भी मांग लेता हूं.”

अनिल कपूर को सूबेदार करने के लिए किसने किया इंस्पायर?
अनिल कपूर अक्सर अपनी पत्नी सुनीता कपूर के बारे में बात करते हैं. उन्होंने कई बार बताया है कि उनकी सफलता में सुनीता का कितना बड़ा रोल रहा है. द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में, एक्टर ने बताया कि सुनीता के साथ उनके असल ज़िंदगी के रिश्ते ने उन्हें 'सूबेदार' में उनके रोल के लिए इंस्पायर किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी ज़िंदगी और करियर दोनों में सुनीता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

सूबेदार के बारे में
सूबेदार में अनिल कपूर के साथ राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, मोना सिंह और फैसल मलिक अहम रोल में हैं. फिल्म को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है और विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने इसे प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 5 मार्च से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी. 

Published at : 25 Feb 2026 11:21 AM (IST)

Anil Kapoor Subedaar

Embed widget