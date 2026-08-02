JPNIC को लेकर बोले अखिलेश यादव, 'पूरी सरकार ठेके पर...'

लखनऊ के गोमती नगर में बने जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) का संचालन एलडीए ठेके पर देगा. इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा. इससे जुड़े सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूरी सरकार ठेके पर चली जाए.

जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "पूरी सरकार ठेके पर चली जाए. हमने अपना मन बदल लिया है. हमारे पास पैसा नहीं है. हम JPNIC नहीं लेंगे—जिसे चाहिए, वह ले ले.''

#WATCH | Lucknow, UP: On Jai Prakash Narayan International Centre, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "Let the entire government be run on a contract basis. We have changed our minds; we don't have the funds. We will not take the JPNIC—let whoever wants it, have it. We… pic.twitter.com/caSE6jJVhd — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 2, 2026

हम एक नया JPNIC बनाएंगे- अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, ''हम एक नया JPNIC बनाएंगे. नई जगह पर बनाएंगे. वहां, समाजवादी नेताओं और उन समाजवादी कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई. इसके लिए बढ़िया कार्यक्रम करके म्यूजियम बनाएंगे."

जुलाई में अखिलेश यादव ने JPNIC का वीडियो किया था शेयर

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जुलाई महीने के शुरूआत में जेपीएनआईसी का एक वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार को घेरा था. उन्होंने लिखा था, ''JPNIC की दुर्गति का आंखों देखा हाल. आइए सब मिलकर संकल्प लें कि 2027 में अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे और राजनीतिक विद्वेष की वजह से भाजपा सरकार ने हमारे जिन कामों को पूर्ण होने से रोका है, उन सब कामों को पूरा करेंगे और नया उप्र बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे.''

उधर, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (02 अगस्त) से शुरू हो रहा है. इससे पहले रविवार (02 अगस्त) को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने प्रदेश की बीजेपी नीत सरकार पर 26 हजार से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद करने का आरोप लगाया. पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों) समाज के बच्चों को शिक्षित नहीं होने देना चाहती.

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