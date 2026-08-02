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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में अरुण गोविल से पहले इस एक्टर ने दिया था दशरथ के रोल के लिए ऑडिशन, लेकिन मिला विश्वामित्र किरदार

'रामायण' में अरुण गोविल से पहले इस एक्टर ने दिया था दशरथ के रोल के लिए ऑडिशन, लेकिन मिला विश्वामित्र किरदार

'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. एक्टर अरुण गोविल फिल्म में दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं. लेकिन आपको पता है कि अरुण से पहले एक दूसरे एक्टर ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Aug 2026 01:20 PM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर काफी क्रेज है. फिल्म दीवाली पर रिलीज हो रही है. 30 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ. इस ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला. फिल्म में एक्टर अरुण गोविल, जिन्हें राम के रोल के लिए जाना जाता है ने दशरथ का रोल प्ले किया है. उन्हें दशरथ के रोल में काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक्टर अजिंक्य देओ ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था. लेकिन फिर ये रोल अरुण गोविल को मिल गया और अजिंक्य ने कोई दूसरा रोल फिल्म में निभाया है. 

दशरथ के रोल के लिए दिया था ऑडिशन

मिड डे सेबातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने दशरथ के रोल के लिए ऑडिशन दिया. लेकिन जब मैंने वो ऑडिशन दिया ये 3 साल पहले की बात  है. लेकिन जैसे चीजें आगे बढ़ीं तो ये रोल अरुण जी के पास चला गया, जो कि शानदार बात है. वो दशरथ के रोल के लिए परफेक्ट हैं. फिर उन्होंने मुझे विश्वामित्र का रोल ऑफर किया. जिसे मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया. क्योंकि मैं रामायण में उस रोल की अहमियत जानता था.'

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एक्टर ने कहा, 'इसके बाद कुछ लुक टेस्ट वगैरह हुए और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. मुझे उस गेटअप में देखकर वो बहुत खुश हुए. ये रोल मिलना बहुत अच्छी फीलिंग है. जैसा कि दिल्ली में 'प्रथम संकल्प' के ट्रेलर लॉन्च पर सभी ने कहा कि मुख्य किरदारों को भगवान खुद चुनते हैं.' आगे उन्होंने कहा, 'ये रोल खुद मेरे पासा आया, तो मैंने कहा कि मैं कुछ और ऑडिशन दे रहा था और अब मैं ये रोल कर रहा हूं. मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही था. मेरी पर्सनैलिटी की वजह से ये मेरे लिए अच्छा रहा.'

बता दें कि फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वो भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं. 

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फिल्म की स्टारकास्ट पर नजर

वहीं एक्ट्रेस साई पल्लवी मां सीत के रोल में हैं. एक्टर यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. फिल्म में सनी देओल हनुमान का रोल प्ले करेंगे. रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का रोल प्ले कर रही हैं. एक्ट्रेस लारा दत्ता कैकई का किरदार निभाएंगी. फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल क झलक देखने को नहीं मिली. रावण के रोल में यश को काफी पसंद किया गया. वहीं शूर्पणखा और कैकई के आउटफिट को लेकर मीम्स भी बने. लोगों का कहना था कि शूर्पणखा को इतना रिवीलिंग आउटफिट पहनाए हैं. क्या त्रेता युग में ऐसे कपड़े होते थे. वहीं लारा को सिल्क साड़ी में कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ देखा गया.

वहीं रणबीर कपूर और साई पल्लवी को राम और सीता के रोल के लिए मिक्स रिस्पॉन्स मिला. फिल्म के ट्रेलर में लोगों को इमोशन्स की कमी लगी. बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना दमदार नहीं लगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Aug 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana Ajinkya Deo
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