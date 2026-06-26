बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. आज यानी 26 जून से उनकी नई रियलिटी शो 'अलायंस' ओटीटी पर आ रही है. इसमें कुणाल एक होस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं. रियलिटी शोज में जहां रोहित शेट्टी और सलमान खान की होस्टिंग को पसंद की जाती हैं, वहीं कुणाल खेमू भी इसमें अपनी पहचान बनाने वाले हैं. इसी बीच सलमान और रोहित से तुलना करने पर कुणाल ने कई बातें खुलकर बताई हैं.

प्रेशर नहीं ले रहे हैं...

एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में जब कुणाल से पूछा गया कि रियलिटी शोज में सलमान खान, रोहित शेट्टी, फराह खान, रितेश देशमुख के अलावा और भी बड़े-बड़े होस्ट हैं, उनके बीच खुद को कैसे देख रहे हैं? तो कुणाल ने कहा कि 'वो ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हैं और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ साथ खुद भी सीख रहे हैं. वो किसी तरह का प्रेशर नहीं ले रहे, वो बस चाहते हैं कि जिस दिन वो काम पर जाएं वो बेहतर हो. ऐसा ना हो कि वो शो में जायें और कुछ अलग बोल दें या किसी में कोई झगड़ा लग जाए. तो उन्हें काफी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा.'

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

ये भी पढ़ें: 'कंपाउंडर' अभिषेक बनर्जी से लेकर 'बब्बन बबुआ' रवि किशन तक, 'मिर्जापुर द मूवी' से सामने आए नए पोस्टर्स, यहां देखें

शो के बारे में

बता दें कि शो की शुरुआत आज से हो रही है, जिसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं. शो के कंटेस्टेंट्स भी अलायंस घर में आ चुके है, जो दर्शकों के लिए एक नया और शानदार अनुभव हो सकता हैं. जहां बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और लॉक अप जैसे बड़े रियलिटी शो दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहे हैं, वहीं अलायंस भी अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. कुणाल खेमू भी होस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सीखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर आप भी कुछ नए शोज देखना चाहते है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हैं. वहीं बात करें काम की, तो कुणाल 'गोलमाल 5' में लक्ष्मण की भूमिका में वापस लौट रहे हैं, जिसका भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 500% से ज्यादा का बंपर प्रॉफिट, बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ब्लॉकबस्टर बनी थी गिप्पी ग्रेवाल की Carry on Jatta 3