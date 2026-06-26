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'कंपाउंडर' अभिषेक बनर्जी से लेकर 'बब्बन बबुआ' रवि किशन तक, 'मिर्जापुर द मूवी' से सामने आए नए पोस्टर्स, यहां देखें
Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' के नए पोस्टर्स सामने आ गए हैं. इन पोस्टर्स में रवि किशन, जितेंद्र कुमार और अभिषेक बनर्जी का दमदार लुक देखने को मिल रहा है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को काफी पसंद किया गया. इसके तीन सीजन आए और अब मेकर्स इस सीरीज पर फिल्म ला रहे हैं, जिसका नाम 'मिर्जापुर: द मूवी' है. अब मेकर्स ने फिल्म के नए कैरेक्टर के पोस्टर्स रिलीज कर दिए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.
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Published at : 26 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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