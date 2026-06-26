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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कंपाउंडर' अभिषेक बनर्जी से लेकर 'बब्बन बबुआ' रवि किशन तक, 'मिर्जापुर द मूवी' से सामने आए नए पोस्टर्स, यहां देखें

'कंपाउंडर' अभिषेक बनर्जी से लेकर 'बब्बन बबुआ' रवि किशन तक, 'मिर्जापुर द मूवी' से सामने आए नए पोस्टर्स, यहां देखें

Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' के नए पोस्टर्स सामने आ गए हैं. इन पोस्टर्स में रवि किशन, जितेंद्र कुमार और अभिषेक बनर्जी का दमदार लुक देखने को मिल रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' के नए पोस्टर्स सामने आ गए हैं. इन पोस्टर्स में रवि किशन, जितेंद्र कुमार और अभिषेक बनर्जी का दमदार लुक देखने को मिल रहा है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को काफी पसंद किया गया. इसके तीन सीजन आए और अब मेकर्स इस सीरीज पर फिल्म ला रहे हैं, जिसका नाम 'मिर्जापुर: द मूवी' है. अब मेकर्स ने फिल्म के नए कैरेक्टर के पोस्टर्स रिलीज कर दिए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

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'मिर्जापुर: द मूवी' से जीतेन्द्र कुमार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. वो फिल्म में 'बबलू पंडित' का रोल प्ले कर रहे हैं. पोस्टर में वो हाथ में बंदूक थामे नजर आ रहे. जीतेंद्र के इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'हमें एम्पायर चलाना नहीं, बनाना है. बबलू भैया आ रहे हैं.'
'मिर्जापुर: द मूवी' से जीतेन्द्र कुमार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. वो फिल्म में 'बबलू पंडित' का रोल प्ले कर रहे हैं. पोस्टर में वो हाथ में बंदूक थामे नजर आ रहे. जीतेंद्र के इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'हमें एम्पायर चलाना नहीं, बनाना है. बबलू भैया आ रहे हैं.'
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अभिषेक बनर्जी एक बार फिर अपने चर्चित किरदार 'कंपाउंडर' के अंदाज में वापसी कर रहे हैं. सामने आए पोस्टर में वो हाथ में उस्तरा लिए दमदार लुक में नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'आप बंदूक मैं गोली तैयार रखिएगा, हम उस्तारे मैं धार.'
अभिषेक बनर्जी एक बार फिर अपने चर्चित किरदार 'कंपाउंडर' के अंदाज में वापसी कर रहे हैं. सामने आए पोस्टर में वो हाथ में उस्तरा लिए दमदार लुक में नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'आप बंदूक मैं गोली तैयार रखिएगा, हम उस्तारे मैं धार.'
Published at : 26 Jun 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banarjee RAVI KISHAN Mirzapur The Movie

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