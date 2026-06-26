'मिर्जापुर: द मूवी' से जीतेन्द्र कुमार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. वो फिल्म में 'बबलू पंडित' का रोल प्ले कर रहे हैं. पोस्टर में वो हाथ में बंदूक थामे नजर आ रहे. जीतेंद्र के इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'हमें एम्पायर चलाना नहीं, बनाना है. बबलू भैया आ रहे हैं.'