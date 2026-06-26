बड़े पर्दे पर एक तरफ जहां बॉलीवुड में आज यानी 26 जून को अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने दस्तक दी है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक दमदार और मच अवेटेड फिल्म रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का नाम है Carry on Jatta 4. देखते हैं कि पहले दिन फिल्म कितना कलेक्शन करती है? फिलहाल तो हम आपसे बात करेंगे इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 3' (Carry on Jatta 3) की. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 परसेंट से ज्यादा का प्रॉफिट कमाते हुए इतिहास रच दिया था.

ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी Carry on Jatta 3

Carry on Jatta पंजाबी सिनेमा की एक सफल फ्रेंचाइजी है. अब तक इसकी तीन फिल्में आ चुकी हैं और अब इसके चौथे पार्ट ने भी दस्तक दे दी है. इसमें लीड रोल में मशहूर पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल नजर आ रहे हैं. चौथी किस्त से तीन साल पहले इसका तीसरा पार्ट रिलीज हुआ था. विकिपीडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

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कम बजट में की थी ताबड़तोड़ कमाई

Carry on Jatta एक कॉमेडी ड्रामा फ्रेंचाइजी है. इसका तीसरा पार्ट कैरी ऑन जट्टा 3 सिनेमाघरों में 29 जून 2023 को रिलीज हुआ था. इसमें गिप्पी ग्रेवाल के साथ सोनम बाजवा मुख्य रोल में नजर आई थीं. उनके अलावा फिल्म का हिस्सा कविता कौशिक, जसविंदर भल्ला, गुरप्रीत घुग्गी और बिन्नू ढिल्लों आदि कलाकार भी थे.

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पंजाबी सिनेमा की इस बेहतरीन फिल्म का डायरेक्शन समीप कंग ने किया था. हंबल मोशन पिक्चर के बैनर तले बनी इस फिल्म की कहानी वैभव सुमन, नरेश कथूरिया और श्रेया श्रीवास्तव ने मिलकर लिखी थी. गिप्पी इसके लीड एक्टर होने के साथ-साथ इसके प्रोड्यूसर भी थे. विकिपीडिया के मुताबिक इसका बजट सिर्फ 15 करोड़ रुपये था. जबकि इसने दुनियाभर से 103 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस हिसाब से फिल्म को टोटल 586.66 फीसदी का बंपर प्रॉफिट हुआ था.

पंजाबी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

ये पंजाबी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. IMDb पर 5.9 (10) रेटिंग वाली इस बेहतरीन पंजाबी फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ये पंजाबी सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.