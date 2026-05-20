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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीInspector Avinash 2: ‘मीतू पंजाबी’ बनकर छाईं आकांक्षा पुरी, इंस्पेक्टर अविनाश 2 में रोल को लेकर किया रिएक्ट

Inspector Avinash 2: ‘मीतू पंजाबी’ बनकर छाईं आकांक्षा पुरी, इंस्पेक्टर अविनाश 2 में रोल को लेकर किया रिएक्ट

Inspector Avinash 2: अकांक्षा पुरी इन दिनों इंस्पेक्टर अविनाश 2 में अपने दमदार किरदार ‘मीतू पंजाबी’ को लेकर खूब तारीफें बटोर रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि इस किरदार ने मुझे खुद को समझने का मौका दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 20 May 2026 05:20 PM (IST)
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सस्पेंस, एक्शन और इमोशन से भरी कहानियां दर्शकों को तेजी से अपनी तरफ खींच रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस अकांक्षा पुरी भी अपने नए किरदार को लेकर लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने हाल ही में अपने रोल, शूटिंग और रणदीप हुड्डा के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों क्राइम और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' चर्चा में बनी हुई है. इस सीरीज में एक्ट्रेस अकांक्षा पुरी 'मीतू पंजाबी' नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो पहले डांसर होती है और बाद में पुलिस की मुखबिर बन जाती है.

उनके एक्टिंग की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. इस बीच आकांक्षा ने अपने किरदार, एक्टिंग अनुभव और रणदीप हुड्डा के साथ काम करने को लेकर खुलकर बात की.

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किरदार ने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका दिया

अकांक्षा पुरी ने कहा, 'मैं लंबे समय से कुछ अलग और चुनौतीपूर्ण करना चाहती थी. 'मीतू पंजाबी' का किरदार निडर, मजबूत और भावनात्मक रूप से काफी गहरा है. इस किरदार ने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका दिया. एक कलाकार के तौर पर मैंने अपने अंदर के मजबूत पहलू को इस किरदार के जरिए महसूस किया.'

आकांक्षा ने कहा, 'मीतू पंजाबी' मेरे अंदर कई तरह की इमोशन लेकर आई. इस भूमिका को निभाने के लिए मुझे किरदार की भावनाओं को गहराई से समझना पड़ा. इस किरदार ने मुझे खुद का नया रूप खोजने का मौका दिया.'

रणदीप हुड्डा के साथ काम करने का अनुभव रहा खास

अकांक्षा पुरी ने अपने सह-कलाकार रणदीप हुड्डा की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'रणदीप हर सीन में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ एक्टिंग करते हैं. उनके साथ काम करते समय खुद भी ज्यादा ध्यान और मेहनत के साथ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है. वे अपने हर सीन में पूरी सच्चाई लेकर आते हैं. उनके साथ काम करना बेहद खास अनुभव रहा, क्योंकि उनके साथ अभिनय करते हुए आप खुद भी अपने काम में और ज्यादा डूब जाते हैं.'

डायरेक्टर नीरज पाठक ने भी की तारीफ

सीरीज के डायरेक्टर नीरज पाठक ने भी रणदीप हुड्डा की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'रणदीप की मेहनत और काम के प्रति समर्पण देखकर अब मुझे दूसरे कलाकारों से भी वैसी ही उम्मीद होने लगी है.'

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नीरज पाठक ने बातचीत के दौरान दिवंगत अभिनेता इरफान खान को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'मेरा इरफान खान के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है. मैंने उनके साथ दूरदर्शन के एक पुराने शो में काम किया था. उस दौरान मैंने उनसे वादा किया था कि जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा, उन्हें जरूर उसमें लूंगा.'

नीरज पाठक ने फिल्म 'राइट या रॉन्ग' बनाई थी, जिसमें सनी देओल और इरफान खान दोनों नजर आए थे.

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Published at : 20 May 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Akanksha Puri Inspector Avinash 2
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