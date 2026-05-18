Jio Hotstar पर ट्रेंड कर रही 18 एपिसोड्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज, IMDb रेटिंग भी है हाई

ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई सीरीज और फिल्म रिलीज होती है. इसमें कई बार तो दर्शकों की पसंदीदा और मोस्ट अवेटेड शोज और फिल्में रहती हैं और उन्हें उसी तरह से ओटीटी पर फैंस का रिस्पांस भी मिलता है. वो महीनों और हफ्तों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में ट्रेंड करती हैं. कई बार वर्ल्डवाइड उनका जलवा देखने के लिए मिलता है. ऐसे में आज आपको 18 एपिसोड की क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जो जियो हॉटस्टार पर खूब देखी जा रही है.

दरअसल, जिस ट्रेंडिंग सीरीज के बारे में बता रहे हैं, उसमें कमाल के एक्शन सीक्वेंस और रीजनल टच देखने के लिए मिलता है. सीरीज उत्तर प्रदेश के क्राइम पर आधारित है. इसमें एक ईमानदार पुलिस अफसर की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो परिवार और ड्यूटी का फर्ज अदा करता है. ये कोई और नहीं बल्कि हालिया रिलीज 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' है.

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जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2'

रणदीप हुड्डा अभिनीत सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' को हाल ही में जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया. इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. रणदीप ने एक बार फिर से इंस्पेक्टर अविनाश बनकर सारी लाइमलाइट ही चुरा ली है. सीरीज में वह कमाल के एक्शन मोड में नजर आते हैं. ये जियो हॉटस्टार पर इंडिया में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' की स्टार कास्ट

'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' की स्टार कास्ट काफी दमदार है. इसमें रणदीप हुड्डा के साथ ही एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला हैं, जो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी सीरीज में रणदीप की देसी पत्नी के रोल में नजर आती हैं. उनका उत्तर प्रदेश वाला टच कमाल का लगता है. वहीं, इसमें उनके साथ ही एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी भी हैं, जो रणदीप के साथ इंटीमेट मोड में दिखाई देती हैं. उनके और रणदीप के इंटीमेट सीन्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इसके अलावा इसमें अमित सियाल, अभिमन्यु सिंह और शालीन भनोट जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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आईएमडीबी रेटिंग और एपिसोड्स

बहरहाल, 'इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2' की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो ये भी काफी हाई है. इस 7.6 रेटिंग दी गई है. आपको बता दें कि इसके दो सीजन आ चुके हैं और पहले सीजन में 8 एपिसोड्स थे. जबकि दूसरे सीजन में 10 एपिसोड्स हैं. इसे हिंदी समेत 7 भाषाओं में देख सकते हैं.

इसके साथ ही रणदीप हुड्डा की पॉपुलर सीरीज की कहानी के बारे में बात करें तो ये 90 के दशक के उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो कि सच्ची घटना से प्रेरित पुलिस ड्रामा सीरीज है.