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Cannes 2026: मौनी रॉय ने बैकलेस आउटफिट में लूटी महफिल, 300 घंटे में तैयार हुई ये खूबसूरत ड्रेस, देखें फोटोज
Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से एक्ट्रेस मौनी रॉय का नया लुक सामने आ गया है. इस बार उन्होंने ब्लू गाउन में ऐसा ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस मौनी रॉय लगातार अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियां बटोर रही हैं. अब एक्ट्रेस का दूसरा लुक सामने आ चुका है, जिसमें वो पहले से भी ज्यादा एलिगेंट और स्टनिंग नजर आ रही हैं. इस बार मौनी रॉय ने ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत बैकलेस गाउन पहना. इस ड्रेस को बनाने में करीब 300 घंटे लगे हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 20 May 2026 11:04 AM (IST)
Tags :Mouni Roy Cannes 2026
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