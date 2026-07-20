‘मुंबई आ जाओ, पापा तुम्हारी मदद करेंगे... ' किसके कहने पर नसीरुद्दीन शाह ने छोड़ा था घर?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNaseeruddin Shah Birthday: ‘मुंबई आ जाओ, पापा तुम्हारी मदद करेंगे... ' किसके कहने पर घर छोड़कर भाग गए थे 16 साल के नसीरुद्दीन शाह?

Naseeruddin Shah Birthday: ‘मुंबई आ जाओ, पापा तुम्हारी मदद करेंगे... ' किसके कहने पर घर छोड़कर भाग गए थे 16 साल के नसीरुद्दीन शाह?

Naseeruddin Shah Birthday: बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स में शुमार नसीरुद्दीन शाह आज 76 साल के हो गए हैं. इस मौके पर हम आपको उनकी लाइफ के सबसे दिलचस्प किस्से के बारे में बता रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 11:10 AM (IST)
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Naseeruddin Shah Birthday: एक से बढ़कर एक बेहतरीन फ़िल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने लंबे और सफल करियर में कई बेहतरीन किरदारों से सीधे लोगों के दिलों में जगह बनाई है. उनका अभिनय बेहद संजीदा और कमाल का रहता है जो दर्शकों को काफी सुकून देता है. हालांकि उनके लिए एक्टर बनना कोई आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता उन्हें कुछ और बनते हुए देखना चाहते थे. हालांकि 16 साल के नसीरुद्दीन को किसी ने एक ऐसा आश्वासन दिया था कि वो घर छोड़कर एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए थे. 

पिता नहीं चाहते थे एक्टर बने नसीरुद्दीन शाह

नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था. उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा या तो अफसर बने या डॉक्टर बने या फिर फ़ौज में भर्ती होकर देश की सेवा करें. इसके लिए उनका नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भी भरवाया गया था, हालांकि नसीरुद्दीन तो शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे. उन्हें एक्टिंग के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी थी ही नहीं.

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नसीरुद्दीन को आया अबुलवा, 16 की उम्र में छोड़ा घर

जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं उसका जिक्र नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा 'एंड देन वन डे' में है. 16 साल के नसीरुद्दीन ने एक बार मुंबई में रहने वाले अपने एक दोस्त की गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा था. उसके पिता बॉलीवुड में कैरेक्टर आर्टिस्ट थे. लेटर का नसीरुद्दीन को बेहद शानदार और उम्मीद के मुताबिक़ जवाब मिला. लेटर के जवाब में लिखा था, 'मुंबई आ जाओ, पापा तुम्हारी मदद करेंगे.' इसके बाद नसीरुद्दीन घर छोड़कर मुंबई चले गए थे.

Naseeruddin Shah Birthday: ‘मुंबई आ जाओ, पापा तुम्हारी मदद करेंगे... ' किसके कहने पर घर छोड़कर भाग गए थे 16 साल के नसीरुद्दीन शाह?

पहली फिल्म के मिले थे साढ़े सात रुपये

जिस दोस्त की गर्लफ्रेंड के कहने पर एक्टर अपना घर परिवार छोड़ आए थे वो तो खुद एक साधारण जिंदगी जी रही थी. हालांकि नसीरुद्दीन ने मेहनत जारी रखी और गुजारे के लिए कई छोटे मोटे काम किए. फिर उन्हें राजेंद्र कुमार की फिल्म 'अमन' में एक छोटा सा रोल मिला था, जिसके लिए एक्टर को सिर्फ साढ़े सात रुपये फीस दी गई थी.

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नसीरुद्दीन शाह की बेहतरीन फिल्में

नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी है. उनकी बेहतरीन फिल्मों में मासूम, स्पर्श, मोहरा, चक्र, आक्रोश, पार, सरफ़रोश, कृष और इकबाल आदि शामिल है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 11:07 AM (IST)
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