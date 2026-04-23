मलयालम सिनेमा के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. हाल ही में सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'आडू 3' अब जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जिन दर्शकों ने इसे थिएटर में मिस कर दिया था, उनके लिए अब घर बैठे इसे देखने का शानदार मौका है. फिल्म का अलग अंदाज, मजेदार कहानी और दमदार किरदार पहले ही लोगों का दिल जीत चुकी हैं. ऐसे में ओटीटी रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है.

कब रिलीज होगी 'आडू 3'?

123 तेलुगु की जानकारी के मुताबिक, 'आडू 3' 1 मई से जी5 पर स्ट्रीम होगी. साथ ही ये फिल्म सिर्फ मलयालम ही नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी एक साथ स्ट्रीम होगी, जिससे हर दर्शक इसे आराम से देख सकते हैं. ये फिल्म 'आडू' का तीसरा पार्ट है, जिसके पहले पार्ट्स को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि इस बार इसे मिले-जुले रिव्यूज मिले है, इसके बावजूद भी कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 110.9 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके साथ ही ये मलयालम की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है.

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि फिल्म को मिधुन मैनुअल थॉमस ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जो अपनी अलग स्टाइल की कहानी के लिए जाने जाते हैं. साथ ही इसे विजय बाबू और वेणु कुन्नप्पिली ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में जयसूर्या लीड रोल में हैं, जिनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया है. उनके साथ साईंजू कुरूप, विनायकन, रेंजी पनिक्कर, सन्नी वायने और इंद्रन्स जैसे कलाकार भी नजर आते है. फिल्म की कहानी में कॉमेडी के साथ फैंटेसी का ट्विस्ट है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि थिएटर के बाद ओटीटी पर ये फिल्म दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाती है.

ये भी पढ़ें: पवन सिंह संग तलाक के बीच ज्योति सिंह ने जाहिर की दिल की इच्छा, बनारस में मांगी महादेव से मन्नत