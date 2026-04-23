हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बेटे का सच जानने निकली तुलसी, करण के दोहरे रिश्ते से टूटेगा घर

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बेटे का सच जानने निकली तुलसी, करण के दोहरे रिश्ते से टूटेगा घर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. मिहिर और तुलसी का सबसे प्यारा बेटा करण अपनी पत्नी नंदिनी को धोखा दे रहा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 23 Apr 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में इन दिनों करण और नंदिनी का ट्रैक दिखाया जा रहा है. करण सिर्फ अपनी वाइफ से ही नहीं बल्कि अपनी मां तुलसी से भी झूठ बोल रहा होता है. दरअसल, शो में अब तक देखने को मिला कि करण का किसी के संग अफेयर चल रहा है.

लेकिन, पूरे परिवार के सामने वो इस बात को मानने से इंकार कर देता है. इतना ही नहीं वो कहता है कि उसे सिर्फ नंदिनी से ही प्यार है. यहां तक की करण तो अपनी बा की भी कसम खा लेता है. हालांकि, इसी बीच गौतम अपनी मां तुलसी को फोन करता है और करण के अफेयर के बारे में बता देता है.

आर्यन करेगा करण की जासूसी

पहले तो तुलसी को गौतम की बातों पर भरोसा नहीं होता है. लेकिन, जब गौतम कुछ तस्वीरें तुलसी को भेजता है तो हैरान रह जाती है.क्योंकि, वो तस्वीर उस वक्त की होती है जब करण अपनी दूसरी पत्नी के संग अस्पताल गया होता है.दरसअल, आर्यन को गौतम ने जासूसी करने के लिए ही भेजा है.

ये भी पढ़ें:-कभी चॉल में गुजारे दिन, अब करोड़ों के मालिक हैं मनोज बाजपेयी, लग्जरी गाड़ियों से करते हैं सफर

ऐसे में वो जहां-जहां जाता है आर्यन उसके पीछे जाता है.गौतम को आर्यन बताता है कि एक दिन पहले ही नंदिनी ने घर में सबके सामने करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था.अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी नंदिनी के पास जाती है.

वो उससे कहती है कि करण कुछ छिपा रहा है. नंदिनी से तुलसी वादा करती है कि करण की सच्चाई पता लगाकर रहेगी. इतना ही नहीं तुलसी कहती है कि अगर उसके बेटे की गलती निकली तो वो अपने बेटे के खिलाफ खड़ी होगी और नंदिनी को सपोर्ट करेगी.

शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तुलसी अब करण का पीछा करने वाली है. वो उसी घर में पहुंच जाएगी जहां करण दूसरी औरत के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा.तुलसी सुन लेगी कि वो औरत करण को अपना पति कह रही होगी. साथ ही टेबल कर करण और उस औरत की शादी की तस्वीर रखी होगी.

ये भी पढ़ें:-राम की कहानी से पहले दिखेगा रावण-कुबेर का महायुद्ध, 'रामायणम' के ओपनिंग सीक्वेंस की डिटेल्स आईं सामने

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: बेटे का सच जानने निकली तुलसी, करण के दोहरे रिश्ते से टूटेगा घर
बेटे का सच जानने निकली तुलसी, करण के दोहरे रिश्ते से टूटेगा घर
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
टेलीविजन
आमना शरीफ लेने वाली हैं पति संग तलाक? एक्ट्रेस बोलीं- मैं किसी के वैलिडेशन की भूखी नहीं
आमना शरीफ लेने वाली हैं पति संग तलाक? एक्ट्रेस बोलीं- मैं किसी के वैलिडेशन की भूखी नहीं
टेलीविजन
अब नेगेटिव रोल में ही क्यों नजर आते हैं सुधांशु पांडे, 'अनुपमा' के 'वनराज' ने खुद बताई इसके पीछे की वजह
अब नेगेटिव रोल में ही क्यों नजर आते हैं सुधांशु पांडे, 'अनुपमा' के 'वनराज' ने खुद बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Don 3 का सबसे बड़ा सवाल: कौन बनेगा नया डॉन?
Shah Rukh Khan की ‘King’ ने Release से पहले ही मचाया धमाका, ₹250 करोड़ पार कर दिखाई जबरदस्त Fan Following
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून
ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून
दिल्ली NCR
IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'
IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'
आईपीएल 2026
RCB के प्लेयर को ले सकती है CSK, जानें IPL में क्या है खिलाड़ी को लोन पर लेने का नियम
RCB के प्लेयर को ले सकती है CSK, जानें IPL में क्या है खिलाड़ी को लोन पर लेने का नियम
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
Results
UPMSP UP Board 10th Result 2026 (OUT) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
दिल्ली NCR
Explained: 2 शहर, 2 रेप, 1 मर्डर! कातिल ने अलवर से दिल्ली पहुंच पार की जुल्म की सारी हदें, IRS अफसर की बेटी ने चुकाई कीमत
2 शहर, 2 बलात्कार और 1 मर्डर! कैसे अलवर से दिल्ली पहुंची हैवानियत? IRS की बेटी ने चुकाई कीमत
विश्व
'अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत से रिश्ते...', अमेरिकी नेता ने किया बड़ा वादा, कहा- ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत
'अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत से रिश्ते...', अमेरिकी नेता ने किया बड़ा वादा, कहा- ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत
एग्रीकल्चर
आपदा प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने जा रही सरकार, 5 मई तक करें आवदेन करें किसान
आपदा प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने जा रही सरकार, 5 मई तक करें आवदेन करें किसान
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget